Чи справді війська КНДР разом із РФ вже у Сумській області: у США дали відповідь

Північнокорейські війська не допомагають армії РФ у бойових діях у Сумській області. Командування не погоджує відпустки російським військовим "до захоплення Сум". Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Наголошується, що 10 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Так званий російський "військор", пов'язаний з російським Північним угрупуванням військ, поскаржився, що північнокорейські війська не допомагають російським військам у бойових діях у Сумській області, а натомість проводять операції з розмінування та боротьби з безпілотниками у Курській області. Також іноді вони блокують рух російської артилерії та техніки дорогами через непорозуміння.

Також, за його словами, у лікарнях харчування у північнокорейських військовослужбовців краще, ніж у російських. А солдати часто мають купувати за власний кошт ліки та продукти харчування.

"Воїнкор" стверджував, що російське командування відмовляє військовим у відпустці, доки російські війська "не захоплять місто Суми".

Зазначимо, раніше аналітики українського моніторингового проекту DeepState повідомляли, що російські загарбницькі війська змогли просунутися у Сумській та Запорізькій областях.

Фахівці наголосили, що загарбники мали успіх поблизу шести населених пунктів. Зокрема, оновлена карта свідчить, що на Сумщині ворог має успіх поблизу села Новомиколаївка.

