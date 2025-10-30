logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Курському напрямку для росіян погані новини: заява ДПСУ
На Курському напрямку для росіян погані новини: заява ДПСУ

На Курському напрямку знищено склад боєприпасів та півдесятка укриттів ворога

30 жовтня 2025, 13:10
На Курському напрямку продовжується протидія окупантам. Українським захисникам вдалося знищити склад боєприпасів та півдесятка ворожих укриттів разом із особовим складом. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

На Курському напрямку для росіян погані новини: заява ДПСУ

Курська область РФ. Фото: з відкритих джерел

"Прикордонники-оператори БпЛА "Vampire" підрозділу РУБпАК "Aquila" бригади "Сталевий кордон" знищили ворожий склад боєприпасів та вразили 5 ворожих укриттів з особовим складом та майном противника на Курському напрямку", — інформує ДПСУ.

Варто зазначити, що раніше Міноборони Британії в X повідомляло, що росіянам активно допомагають воювати в прикордонні північнокорейські військові. Зокрема, військові КНДР були помічені у прямій підтримці наступальних операцій російських окупантів проти України. Вони допомагають завдавати ударів по Сумській області, де продовжуються бої у прикордонні.

Британські розвідники встановили, що солдати КНДР, які перебувають у Курській області Росії, беруть участь у координації розвідувальних операцій та допомагають завдавати ударів територією України.

Міноборони Британії зазначає, що їм вдалося зафіксувати перший випадок, коли північнокорейські війська були помічені у прямій підтримці чи сприянні наступним російським діям проти України.

За даними британської розвідки, оператори безпілотних систем КНДР допомагають російським силам наводити ракетні удари по українських позиціях у Сумській області.

Читайте також на порталі "Коментарі" — колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вперше публічно оцінив результати бойових дій у Курській області. У своїй статті для DT.UA він визнав, що угода мала надто високу ціну.




Джерело: https://t.me/DPSUkr/29312
