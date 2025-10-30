На Курському напрямку для росіян погані новини: заява ДПСУ

Рубрики
Кравцев Сергей
На Курському напрямку продовжується протидія окупантам. Українським захисникам вдалося знищити склад боєприпасів та півдесятка ворожих укриттів разом із особовим складом. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.
Курська область РФ. Фото: з відкритих джерел
Варто зазначити, що раніше Міноборони Британії в X повідомляло, що росіянам активно допомагають воювати в прикордонні північнокорейські військові. Зокрема, військові КНДР були помічені у прямій підтримці наступальних операцій російських окупантів проти України. Вони допомагають завдавати ударів по Сумській області, де продовжуються бої у прикордонні.
Британські розвідники встановили, що солдати КНДР, які перебувають у Курській області Росії, беруть участь у координації розвідувальних операцій та допомагають завдавати ударів територією України.
Міноборони Британії зазначає, що їм вдалося зафіксувати перший випадок, коли північнокорейські війська були помічені у прямій підтримці чи сприянні наступним російським діям проти України.
За даними британської розвідки, оператори безпілотних систем КНДР допомагають російським силам наводити ракетні удари по українських позиціях у Сумській області.
