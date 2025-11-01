logo

Война с Россией ГУР провело операцию в Московской области: такого удара по РФ еще не было
НОВОСТИ

ГУР провело операцию в Московской области: такого удара по РФ еще не было

Разведчики уничтожили три нити объекта нефтепровода "Кольцевой"

1 ноября 2025, 10:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Этой ночью на территории Московской области прогремели мощные взрывы. ГУР Минобороны Украины успешно уничтожило сразу три нитки стратегического нефтепродуктопровода "Кольцевой". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении украинской разведки.

ГУР провело операцию в Московской области: такого удара по РФ еще не было

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

По данным военных, 31 октября в результате спецоперации ГУР МО Украины выведен из строя важнейший военный объект государства-агрессора России — нефтепродуктопровод "Кольцевой", который обеспечивал российскую оккупационную армию ресурсами для ведения геноцидной войны против украинского народа.

Место успешного вывода из строя объекта критической военной инфраструктуры расположено на территории Раменского района Московской области.

Антидроновая сетка и "защита" вражеского объекта военизированной охраной не спасли противника, ведь, как пояснили в ГУР, все три нити, по которым агрессор транспортировал бензин, дизель и авиационное топливо, успешно и одновременно взлетели на воздух, а нефтепродуктопровод выведен из строя.

Агрессор направил на место взрыва свои спецслужбы и ремонтные бригады.

ГУР отмечает, что очередная успешная операция ГУР на территории России — серьезный удар по военным возможностям государства-агрессора, а также по его экономике, в частности в Московском регионе.

Длина магистрального нефтепродуктопровода "Кольцевой" — 400 километров. Топливо для транспортировки по трубопроводу поступало из Рязанского, Нижегородского и Московского нефтеперерабатывающих заводов.

Ежегодно "Кольцевой" был способен перекачивать до 3 млн тонн авиационного топлива, до 2,8 млн тонн дизтоплива и до 1,6 млн тонн бензина.

Итак, Украина продолжает оказывать действенное "санкционное" давление на агрессора, которое описывал начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

"На самом деле наши удары дали больше влияния, чем действие санкций. Это просто такая математическая правда. Мы нанесли прямым действием гораздо больший ущерб для РФ, чем любые экономические рычаги влияния на них, которые были введены до сих пор", — акцентировал Буданов.

Читайте также на портале "Комментарии" — паника в аэропортах и Московская область во тьме: детали массированной атаки на РФ.




Источник: https://t.me/DIUkraine/7204
