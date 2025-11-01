ГУР провело операцію в Московській області: такого удару по РФ ще не було

Рубрики
Цієї ночі на території Московської області пролунали потужні вибухи. ГУР Міноборони України успішно знищило одразу три нитки стратегічного нафтопродуктопроводу "Кільцевий". Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні української розвідки.
ГУР Міноборони. Фото: з відкритих джерел
За даними військових, 31 жовтня в результаті спецоперації ГУР МО України виведено з ладу найважливіший військовий об'єкт держави-агресора Росії — нафтопродуктопровід "Кільцевий", який забезпечував російську окупаційну армію ресурсами для геноцидної війни проти українського народу.
Місце успішного виведення з ладу об'єкта критичної військової інфраструктури розташоване біля Раменського району Московської області.
Антидронова сітка та "захист" ворожого об'єкту воєнізованою охороною не врятували противника, адже, як пояснили в ГУР, усі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель та авіаційне паливо, успішно і одночасно злетіли на повітря, а нафтопродуктопровід виведений з ладу.
Агресор направив на місце вибуху свої спецслужби та ремонтні бригади.
ГУР зазначає, що чергова успішна операція ГУР на території Росії — серйозний удар по військових можливостях держави-агресора, а також його економіці, зокрема в Московському регіоні.
Довжина магістрального нафтопродуктопроводу "Кільцевий" – 400 кілометрів. Паливо для транспортування трубопроводом надходило з Рязанського, Нижегородського та Московського нафтопереробних заводів.
Щорічно "Кільцевий" був здатний перекачувати до 3 млн. тонн авіаційного палива, до 2,8 млн. тонн дизпалива і до 1,6 млн. тонн бензину.
Отже, Україна продовжує чинити "санкційний" тиск на агресора, який описував начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов.
