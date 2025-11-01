В ВСУ ответили, продолжают ли удерживать позиции на территории России

Украинские бойцы группировки "Курск" продолжают контролировать некоторые позиции на территории России. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Киев24" рассказал спикер группировки войск "Курск" Александр Невидомый.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что ситуация в зоне ответственности группировки войск Курск стабильная и контролируемая. В то же время направление остается довольно активным, хотя количество штурмовых действий со стороны противника уменьшилось. Однако враг не отказывается от заявленной цели по созданию буферной зоны.

"Но мы со своей стороны срываем все эти намерения. Некоторые наши подразделения продолжают удерживать позиции на территории Российской Федерации", — сказал спикер группировки.

В то же время он не уточнил, сколько именно территории врага мы сейчас контролируем.

"Не могу ни сказать, ни даже намекнуть. Контролируем. Некоторые позиции", — отметил Александр Невидомый.

