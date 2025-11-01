В ВСУ ответили, продолжают ли удерживать позиции на территории России

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украинские бойцы группировки "Курск" продолжают контролировать некоторые позиции на территории России. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Киев24" рассказал спикер группировки войск "Курск" Александр Невидомый.
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, что ситуация в зоне ответственности группировки войск Курск стабильная и контролируемая. В то же время направление остается довольно активным, хотя количество штурмовых действий со стороны противника уменьшилось. Однако враг не отказывается от заявленной цели по созданию буферной зоны.
В то же время он не уточнил, сколько именно территории врага мы сейчас контролируем.
Читайте также на портале "Комментарии" — этой ночью на территории Московской области прогремели мощные взрывы. ГУР Минобороны Украины успешно уничтожило сразу три нитки стратегического нефтепродуктопровода "Кольцевой". Об этом говорится в сообщении украинской разведки.
Также издание "Комментарии" сообщало – на Курском направлении продолжается противодействие оккупантам. Украинским защитникам удалось уничтожить склад боеприпасов и полдесятка вражеских укрытий вместе с личным составом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.