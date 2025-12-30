У ЗСУ прокоментували нові спроби РФ створити "буферну зону"

Рубрики
Російські війська продовжують безуспішні спроби просунутися на кордоні, намагаючись створити так звану "буферну зону". Бойові дії продовжуються поблизу населених пунктів Юнаківка, Андріївка, Яблунівка, Варачине та Кондратьївка. Про це йдеться у повідомленні у Центрі комунікацій угруповання військ "Курськ".
Бої у Сумській області. Фото: з відкритих джерел
Як повідомляє Центр комунікацій угруповання військ "Курськ", українські захисники впевнено стримують супротивника та не дають йому жодних шансів на успіх. Усі заяви російської сторони про нібито просування є елементом інформаційної пропаганди та не відповідають реальній ситуації на фронті.
Місцевих жителів закликають не звертати уваги на ворожі наративи, а також довіряти лише перевіреним джерелам інформації.
За його словами, у населеному пункті продовжуються постійні бойові зіткнення. Водночас просунутися далі загарбники не можуть. Російські військові постійно переміщуються через кордон, переходять його переважно пішки.