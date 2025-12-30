У ЗСУ прокоментували нові спроби РФ створити "буферну зону"

Російські війська продовжують безуспішні спроби просунутися на кордоні, намагаючись створити так звану "буферну зону". Бойові дії продовжуються поблизу населених пунктів Юнаківка, Андріївка, Яблунівка, Варачине та Кондратьївка. Про це йдеться у повідомленні у Центрі комунікацій угруповання військ "Курськ".

Бої у Сумській області. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Центр комунікацій угруповання військ "Курськ", українські захисники впевнено стримують супротивника та не дають йому жодних шансів на успіх. Усі заяви російської сторони про нібито просування є елементом інформаційної пропаганди та не відповідають реальній ситуації на фронті.

"Населений пункт Хотінь був, залишається і надалі буде під контролем Збройних Сил України! Хоч би як окупанти намагалися переконати вас і, найголовніше, самих себе у зворотному", — зазначають у угрупуванні.

Місцевих жителів закликають не звертати уваги на ворожі наративи, а також довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — після прориву кордон та заходу до села Грабовське російські окупанти намагаються просунутися вглиб Сумської області, проте їм це не вдається. Таку заяву в ефірі загальнонаціонального телемарафону зробив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російським загарбникам вдалося закріпитись у південній частині Грабовського, розташованого на прикордонні Сумської області.

Нині там перебуває близько сотні окупантів. Однак, це не "еліта" армії РФ, заявив в ефірі телемарафону речник Угрупування Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, у населеному пункті продовжуються постійні бойові зіткнення. Водночас просунутися далі загарбники не можуть. Російські військові постійно переміщуються через кордон, переходять його переважно пішки.



