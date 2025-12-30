logo_ukra

У ЗСУ прокоментували нові спроби РФ створити "буферну зону"

РФ безуспішно штурмує прикордоння

30 грудня 2025, 10:39
Російські війська продовжують безуспішні спроби просунутися на кордоні, намагаючись створити так звану "буферну зону". Бойові дії продовжуються поблизу населених пунктів Юнаківка, Андріївка, Яблунівка, Варачине та Кондратьївка. Про це йдеться у повідомленні у Центрі комунікацій угруповання військ "Курськ".

У ЗСУ прокоментували нові спроби РФ створити "буферну зону"

Бої у Сумській області. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Центр комунікацій угруповання військ "Курськ", українські захисники впевнено стримують супротивника та не дають йому жодних шансів на успіх. Усі заяви російської сторони про нібито просування є елементом інформаційної пропаганди та не відповідають реальній ситуації на фронті.

"Населений пункт Хотінь був, залишається і надалі буде під контролем Збройних Сил України! Хоч би як окупанти намагалися переконати вас і, найголовніше, самих себе у зворотному", — зазначають у угрупуванні.

Місцевих жителів закликають не звертати уваги на ворожі наративи, а також довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — після прориву кордон та заходу до села Грабовське російські окупанти намагаються просунутися вглиб Сумської області, проте їм це не вдається. Таку заяву в ефірі загальнонаціонального телемарафону зробив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російським загарбникам вдалося закріпитись у південній частині Грабовського, розташованого на прикордонні Сумської області.

Нині там перебуває близько сотні окупантів. Однак, це не "еліта" армії РФ, заявив в ефірі телемарафону речник Угрупування Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, у населеному пункті продовжуються постійні бойові зіткнення. Водночас просунутися далі загарбники не можуть. Російські військові постійно переміщуються через кордон, переходять його переважно пішки.




