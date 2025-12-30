В ВСУ прокомментировали новые попытки РФ создать "буферную зону"

Российские войска продолжают безуспешные попытки продвинуться на границе, пытаясь создать так называемую "буферную зону". Боевые действия продолжаются вблизи населенных пунктов Юнаковка, Андреевка, Яблоновка, Варачино и Кондратьевка. Об этом говорится в сообщении в Центре коммуникаций группировки войск "Курск".

Бои в Сумской области. Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр коммуникаций группировки войск "Курск", украинские защитники уверенно сдерживают противника и не дают ему никаких шансов на успех. Все заявления российской стороны о якобы продвижении являются элементом информационной пропаганды и не соответствуют реальной ситуации на фронте.

"Населенный пункт Хотень был, остается и в дальнейшем будет под контролем Вооруженных Сил Украины! Как бы оккупанты ни пытались убедить вас и, самое главное, самих себя в обратном", — отмечают в группировке.

Местных жителей призывают не обращать внимания на вражеские нарративы, а также доверять только проверенным источникам информации.

Читайте также на портале "Комментарии" — после прорыва граница и захода в село Грабовское российские оккупанты пытаются продвинуться вглубь Сумской области, однако им это не удается. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Также издание "Комментарии" сообщало – российским захватчикам удалось закрепиться в южной части Грабовского, расположенного на приграничье Сумской области.

Сейчас там находится около сотни оккупантов. Однако, это не "элита" армии РФ, заявил в эфире телемарафона спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, в населенном пункте продолжаются постоянные боевые столкновения. Вместе с тем, продвинуться дальше захватчики не могут. Российские военные постоянно перемещаются через границу, переходят ее преимущественно пешком.



