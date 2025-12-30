logo

Главная Новости Общество Война с Россией В ВСУ прокомментировали новые попытки РФ создать "буферную зону"
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВСУ прокомментировали новые попытки РФ создать "буферную зону"

РФ безуспешно штурмует приграничье

30 декабря 2025, 10:39
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские войска продолжают безуспешные попытки продвинуться на границе, пытаясь создать так называемую "буферную зону". Боевые действия продолжаются вблизи населенных пунктов Юнаковка, Андреевка, Яблоновка, Варачино и Кондратьевка. Об этом говорится в сообщении в Центре коммуникаций группировки войск "Курск".

В ВСУ прокомментировали новые попытки РФ создать "буферную зону"

Бои в Сумской области. Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр коммуникаций группировки войск "Курск", украинские защитники уверенно сдерживают противника и не дают ему никаких шансов на успех. Все заявления российской стороны о якобы продвижении являются элементом информационной пропаганды и не соответствуют реальной ситуации на фронте.

"Населенный пункт Хотень был, остается и в дальнейшем будет под контролем Вооруженных Сил Украины! Как бы оккупанты ни пытались убедить вас и, самое главное, самих себя в обратном", — отмечают в группировке.

Местных жителей призывают не обращать внимания на вражеские нарративы, а также доверять только проверенным источникам информации.

Читайте также на портале "Комментарии" — после прорыва граница и захода в село Грабовское российские оккупанты пытаются продвинуться вглубь Сумской области, однако им это не удается. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Также издание "Комментарии" сообщало – российским захватчикам удалось закрепиться в южной части Грабовского, расположенного на приграничье Сумской области.

Сейчас там находится около сотни оккупантов. Однако, это не "элита" армии РФ, заявил в эфире телемарафона спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, в населенном пункте продолжаются постоянные боевые столкновения. Вместе с тем, продвинуться дальше захватчики не могут. Российские военные постоянно перемещаются через границу, переходят ее преимущественно пешком.




