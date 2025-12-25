В ГПСУ ответили, продвигаются ли россияне на Сумщине после нового прорыва границы

Рубрики
После прорыва граница и захода в село Грабовское российские оккупанты пытаются продвинуться вглубь Сумской области, однако им это не удается. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.
Андрей Демченко. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, что Грабовское в Краснопольской громаде находится непосредственно на линии границы. И таких населенных пунктов достаточно много.
По его словам, на момент, когда противник начал осуществлять такие действия, украинским воинам пришлось отойти с некоторых позиций.
Он добавил, что в пределах Хотинской и Юнаковской громад Сумщины враг также проявляет свою определенную активность относительно попыток атаковать позиции украинских воинов.
