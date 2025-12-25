logo_ukra

У ДПСУ відповіли, чи просуваються росіяни на Сумщині після нового прориву кордону

Ворог намагається просуватися вглиб Сумської області

25 грудня 2025, 10:31
Після прориву кордон та заходу до села Грабовське російські окупанти намагаються просунутися вглиб Сумської області, проте їм це не вдається. Таку заяву в ефірі загальнонаціонального телемарафону зробив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

У ДПСУ відповіли, чи просуваються росіяни на Сумщині після нового прориву кордону

Спікер зазначив, що Грабовське у Краснопільській громаді знаходиться безпосередньо на лінії кордону. І таких населених пунктів чимало.

"Щодо росіян, які зайшли туди і намагаються просунутися вглиб території нашої держави, то нічого їм не вдається, тому що всі складові Сил оборони та підрозділи Збройних сил, і підрозділи Державної прикордонної служби не дають ворогові це зробити, застосовуючи і артилерію, і безпілотні літальні апарати", — розповів він.

За його словами, на момент, коли противник розпочав такі дії, українським воїнам довелося відійти з деяких позицій.

"І водночас ще раз наголошу, просунутися за межі цього населеного пункту, противнику не вдається і по ньому завдається вогневої поразки та утримуються ті позиції, на яких знаходяться наші військовослужбовці", — наголосив Андрій Демченко.

Він додав, що у межах Хотинської та Юнаківської громад Сумщини ворог також виявляє свою певну активність щодо спроб атакувати позиції українських воїнів.

"Але активність зараз значно менша і досягти якихось результатів противник також не може", — зазначив речник.

Читайте також на порталі "Коментарі" – російські загарбницькі війська просунулися у трьох областях України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує моніторинговий аналітичний проект DeepState.




