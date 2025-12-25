У ДПСУ відповіли, чи просуваються росіяни на Сумщині після нового прориву кордону

Після прориву кордон та заходу до села Грабовське російські окупанти намагаються просунутися вглиб Сумської області, проте їм це не вдається. Таку заяву в ефірі загальнонаціонального телемарафону зробив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

Спікер зазначив, що Грабовське у Краснопільській громаді знаходиться безпосередньо на лінії кордону. І таких населених пунктів чимало.

"Щодо росіян, які зайшли туди і намагаються просунутися вглиб території нашої держави, то нічого їм не вдається, тому що всі складові Сил оборони та підрозділи Збройних сил, і підрозділи Державної прикордонної служби не дають ворогові це зробити, застосовуючи і артилерію, і безпілотні літальні апарати", — розповів він.

За його словами, на момент, коли противник розпочав такі дії, українським воїнам довелося відійти з деяких позицій.

"І водночас ще раз наголошу, просунутися за межі цього населеного пункту, противнику не вдається і по ньому завдається вогневої поразки та утримуються ті позиції, на яких знаходяться наші військовослужбовці", — наголосив Андрій Демченко.

Він додав, що у межах Хотинської та Юнаківської громад Сумщини ворог також виявляє свою певну активність щодо спроб атакувати позиції українських воїнів.

"Але активність зараз значно менша і досягти якихось результатів противник також не може", — зазначив речник.

