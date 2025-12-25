У ДПСУ відповіли, чи просуваються росіяни на Сумщині після нового прориву кордону

Рубрики
Кравцев Сергей
Після прориву кордон та заходу до села Грабовське російські окупанти намагаються просунутися вглиб Сумської області, проте їм це не вдається. Таку заяву в ефірі загальнонаціонального телемарафону зробив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.
Андрій Демченко. Фото: із відкритих джерел
Спікер зазначив, що Грабовське у Краснопільській громаді знаходиться безпосередньо на лінії кордону. І таких населених пунктів чимало.
За його словами, на момент, коли противник розпочав такі дії, українським воїнам довелося відійти з деяких позицій.
Він додав, що у межах Хотинської та Юнаківської громад Сумщини ворог також виявляє свою певну активність щодо спроб атакувати позиції українських воїнів.
