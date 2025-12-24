Такого раньше не было: в ВСУ рассказали о «странной» операции россиян на Сумщине

Российским захватчикам удалось закрепиться в южной части Грабовского, расположенного на приграничье Сумской области.

Российские оккупанты. Фото: из открытых источников

Сейчас там находится около сотни окупантов. Однако, это не "элита" армии РФ, заявил в эфире телемарафона спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, в населенном пункте продолжаются постоянные боевые столкновения. Вместе с тем, продвинуться дальше захватчики не могут. Российские военные постоянно перемещаются через границу, переходят ее преимущественно пешком.

При этом Трегубов подчеркнул, что в Грабовском находится не элита российской армии. Это бойцы обычной мотострелковой бригады, типичные российские контрактники, ушедшие служить в оккупационную армию за большие деньги.

"Они подготовлены за определенное время и определенным образом. Это не люди для которых война профессиональный заработок, это не какие-то супер-пупер бойцы, видевшие Сирию, Ливию, но это и не "чмобики", которых вчера в бой отправили и они не знают с какой стороны автомат стреляет", — рассказал Трегуб.

Спикер также назвал "странной" операцию россияне по похищению в Грабовском мирных жителей. По его словам, ведут себя оккупанты также довольно странно.

"Был заход с фактическим похищением людей в ясырь, были попытки давления на нескольких направлениях даже не совсем соседних, но не столь внезапные и массовые, поэтому сказать, что там назревает какая-то стратегическая операция пока рано", — отметил Трегубов.

По словам военного, нет оснований говорить и о том, что таким образом захватчики хотят отвлечь украинские войска от других направлений. По мнению Трегубова, это похоже на операцию с информационной целью.

"Возможно какая-то информационная провокация. Потому что именно такого момента, что просто зашли, забрали много людей, у нас раньше не было. Бывало, что вытаскивали людей после оккупации населенного пункта и после определенного времени, проведя фильтрационные действия, а чтобы сразу начинали вывозить людей, нет", — добавил Трегубов.

Как сообщал портал "Комментарии", любые попытки передать часть украинской территории России абсолютно недопустимы и квалифицируются как государственная измена. Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса ВСУ подполковник Максим Жорин. Он подчеркнул, что украинские военные прежде всего стремятся к миру, однако переговоры о перемирии пока не имеют практической основы, поскольку Россия не меняет своих первоначальных требований по войне.