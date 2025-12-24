Такого раніше не було: у ЗСУ розповіли про «дивну» операцію росіян на Сумщині

Російським загарбникам вдалося закріпитися у південній частині Грабовського, що на прикордонні Сумської області.

Зараз там перебуває близько сотні окупантів. Однак, це не "еліта" армії РФ, заявив в ефірі телемарафону речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, у населеному пункті тривають постійні бойові зіткнення. Разом з тим просунутися далі загарбники не можуть. Російські військові постійно переміщуються через кордон, переходять його переважно пішки.

При цьому Трегубов наголосив, що у Грабовському перебуває не "еліта" російської армії. Це бійці звичайної мотострілецької бригади, типові російські контрактники, які пішли служити в окупаційну армію за великі гроші.

"Вони підготовлені за певний час і певним чином. Це не люди для яких війна є професійним заробітком, це не якісь супер-пупер бійці, які бачили Сирію, Лівію, але це і не "чмобіки", яких вчора в бій відправили та вони не знають з якої сторони автомат стріляє", — розповів Трегубов.

Речник також назвав "дивною" операцію росіяни з викрадення у Грабовському мирних мешканців. За його словами, поводяться окупанти також досить дивно.

"Був захід з фактичним викраденням людей в ясир, були спроби тиску на декількох напрямках навіть не зовсім сусідніх, але не такі раптові та масові, тому сказати, що там назріває якась стратегічна операція поки зарано", — зазначив Трегубов.

За словами військового, немає підстав нині говорити й про те, що таким чином загарбники хочуть відволікти українські війська від інших напрямків. На думку Трегубова, це схоже на операцію задля інформаційної мети.

"Можливо якась інформаційна провокація. Бо саме такого моменту, що просто зайшли, забрали багато людей, в нас раніше не було. Бувало, що витягали людей після окупації населеного пункту і після певного часу, провівши фільтраційні дії, а щоб відразу починали вивозити людей, то ні", — додав Трегубов.

Як повідомляв портал "Коментарі", будь-які спроби передати частину української території Росії є абсолютно неприпустимими та кваліфікуються як державна зрада. Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу ЗСУ, підполковник Максим Жорін. Він підкреслив, що українські військові перш за все прагнуть миру, однак переговори про перемир’я наразі не мають практичного підґрунтя, оскільки Росія не змінює своїх початкових вимог щодо війни.