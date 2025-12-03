У Трампа вигадали новий спосіб, як досягти миру в Україні: що пропонують

Міністр війни США Піт Хегсет назвав трьох світових лідерів, яких запросив би на свою "вечеру мрії". За його словами, ними є президенти США, України та РФ. Як передає портал "Коментарі", про це міністр заявив у своєму інтерв'ю журналістці Кеті Міллер.

Піт Хегсет. Фото: з відкритих джерел

Під час інтерв'ю американський міністр розповів, що гостями його "вечері мрії" є президент Дональд Трамп, російський диктатор Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський.

"Це була б вечеря заради миру", — сказав міністр війни США.

При цьому він додав, що серед страв були б стейки та салат із "російською заправкою".

Варто зазначити, що заява Хегсета прозвучала на тлі спроб команди президента США Дональда Трампа досягти врегулювання війни в Україні, просуваючи так званий мирний план.

Читайте також на порталі "Коментарі" — компромісного варіанта плану закінчення війни в Україні знайти так і не вдалося. Як передає портал "Коментарі", про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков за підсумками переговорів із представниками команди Дональда Трампа.

Також видання "Коментарі" повідомляло – американська делегація на чолі зі спецпосланцем президента США Стівом Уіткоффом та радником Дональда Трампа Джаредом Кушнером 2 грудня провела у Кремлі близько п'яти годин переговорів із Володимиром Путіним. Проте, за оцінкою кореспондента Sky News Айвора Беннета, зустріч не наблизила сторони до завершення російсько-української війни.

Журналіст зазначає, що візит американців проходив із максимальним рівнем протокольної уваги: їх зустріли кортежем, відвезли до ресторану із зіркою Michelin та організували прогулянку Червоною площею. На цьому фоні складалося враження, що Віткофф і Кушнер виступають скоріше у ролі гостей, а не учасників складних переговорів. Робоча частина візиту почалася лише через шість годин після їхнього прибуття.



