Министр войны США Пит Хегсет назвал трех мировых лидеров, которых пригласил бы на свой "ужин мечты". По его словам, ими являются президенты США, Украины и РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом министр заявил в своем интервью журналистке Кэти Миллер.

Пит Хегсет. Фото: из открытых источников

Во время интервью американский министр рассказал, что гостями его "ужина мечты" являются президент Дональд Трамп, российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

"Это был бы ужин ради мира", — сказал министр войны США.

При этом он добавил, что среди блюд были бы стейки и салат с "русской заправкой".

Стоит отметить, что заявление Хегсета прозвучало на фоне попыток команды президента США Дональда Трампа достичь урегулирования войны в Украине, продвигая так называемый "мирный план".

Читайте также на портале "Комментарии" — компромиссного варианта плана по окончанию войны в Украине найти так и не удалось. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков по итогам переговоров с представителями команды Дональда Трампа.

Также издание "Комментарии" сообщало – американская делегация во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и советником Дональда Трампа Джаредом Кушнером 2 декабря провела в Кремле около пяти часов переговоров с Владимиром Путиным. Однако, по оценке корреспондента Sky News Айвора Беннета, встреча не приблизила стороны к завершению российско-украинской войны.

Журналист отмечает, что визит американцев проходил с максимальным уровнем протокольного внимания: их встретили кортежем, отвезли в ресторан со звездой Michelin и организовали прогулку по Красной площади. На этом фоне складывалось впечатление, что Уиткофф и Кушнер выступают скорее в роли гостей, а не участников сложных переговоров. Рабочая часть визита началась только через шесть часов после их прибытия.



