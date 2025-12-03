Это тупик: в Кремле сделали заявление после встречи с американской делегацией по Украине

Компромиссного варианта плана по окончанию войны в Украине найти так и не удалось. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков по итогам переговоров с представителями команды Дональда Трампа.

Встреча Путина и Уиткоффа. Фото: из открытых источников

"Пока что компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят", – отметил помощник Путина.

Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером продолжалась почти 5 часов. Помощник Путина, который также присутствовал на встрече, сообщил, что обсуждение касалось "сути американских предложений, а не конкретных формулировок мирного плана".

По словам представителя Кремля, кроме первоначального американского "мирного плана", который состоял из 27 пунктов, Москва получила еще четыре дополнительных документа. Их содержание он комментировать отказался.

По его словам, российская сторона выразила "критическое и даже негативное отношение" к ряду предложений, хотя с некоторыми пунктами Кремль "готов согласиться".

Ушаков подчеркнул, "территориальный вопрос является наиболее важным" как для россиян, так и для американцев.

Кроме того, на встрече якобы речь шла об "огромных перспективах экономического сотрудничества" между Россией и США.

Относительно возможности личной встречи Путина и Трампа, Ушаков заявил, что она пока не планируется. Якобы возможность встречи Путина и Трампа будет зависеть от того, какой прогресс будет достигнут на пути урегулирования.

