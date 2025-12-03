Це глухий кут: у Кремлі зробили заяву після зустрічі з американською делегацією щодо України

Компромісного варіанта плану після закінчення війни в Україні знайти так і не вдалося. Як передає портал "Коментарі", про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков за підсумками переговорів із представниками команди Дональда Трампа.

Зустріч Путіна та Вїткоффа. Фото: з відкритих джерел

"Поки що компромісного варіанта знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними, але їх потрібно обговорювати. Деякі формулювання, які нам були запропоновані, нам не підходять", – зазначив помічник Путіна.

Зустріч Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Стівом Уіткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером тривала майже 5 годин. Помічник Путіна, який також був присутній на зустрічі, повідомив, що обговорення стосувалося "суті американських пропозицій, а не конкретних формулювань мирного плану".

За словами представника Кремля, окрім первісного американського "мирного плану", який складався з 27 пунктів, Москва отримала ще чотири додаткові документи. Їхній зміст він коментувати відмовився.

За його словами, російська сторона висловила "критичне та навіть негативне ставлення" до низки пропозицій, хоча з деякими пунктами Кремль "готовий погодитися".

Ушаков підкреслив, "територіальне питання є найважливішим" як для росіян, так і для американців.

Крім того, на зустрічі нібито йшлося про "величезні перспективи економічного співробітництва" між Росією та США.

Щодо можливості особистої зустрічі Путіна та Трампа, Ушаков заявив, що вона поки що не планується. Нібито можливість зустрічі Путіна та Трампа залежатиме від того, якого прогресу буде досягнуто на шляху врегулювання.

