logo_ukra

BTC/USD

93627

ETH/USD

3060.18

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Це глухий кут: у Кремлі зробили заяву після зустрічі з американською делегацією щодо України
commentss НОВИНИ Всі новини

Це глухий кут: у Кремлі зробили заяву після зустрічі з американською делегацією щодо України

У Кремлі заявили, що зустріч Путіна та Трампа не планується

3 грудня 2025, 06:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Компромісного варіанта плану після закінчення війни в Україні знайти так і не вдалося. Як передає портал "Коментарі", про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков за підсумками переговорів із представниками команди Дональда Трампа.

Це глухий кут: у Кремлі зробили заяву після зустрічі з американською делегацією щодо України

Зустріч Путіна та Вїткоффа. Фото: з відкритих джерел

"Поки що компромісного варіанта знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними, але їх потрібно обговорювати. Деякі формулювання, які нам були запропоновані, нам не підходять", – зазначив помічник Путіна.

Зустріч Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Стівом Уіткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером тривала майже 5 годин. Помічник Путіна, який також був присутній на зустрічі, повідомив, що обговорення стосувалося "суті американських пропозицій, а не конкретних формулювань мирного плану".

За словами представника Кремля, окрім первісного американського "мирного плану", який складався з 27 пунктів, Москва отримала ще чотири додаткові документи. Їхній зміст він коментувати відмовився.

За його словами, російська сторона висловила "критичне та навіть негативне ставлення" до низки пропозицій, хоча з деякими пунктами Кремль "готовий погодитися".

Ушаков підкреслив, "територіальне питання є найважливішим" як для росіян, так і для американців.

Крім того, на зустрічі нібито йшлося про "величезні перспективи економічного співробітництва" між Росією та США.

Щодо можливості особистої зустрічі Путіна та Трампа, Ушаков заявив, що вона поки що не планується. Нібито можливість зустрічі Путіна та Трампа залежатиме від того, якого прогресу буде досягнуто на шляху врегулювання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — зустріч Путіна з Віткоффом та Кушнером завершилася: перші подробиці.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини