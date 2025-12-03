logo

Москва устроила VIP-приём Уиткоффу и Кушнеру: что за этим стоит на самом деле
НОВОСТИ

Москва устроила VIP-приём Уиткоффу и Кушнеру: что за этим стоит на самом деле

Пять часов переговоров с Уиткоффом и Кушнером не изменили жёсткой позиции Москвы и лишь усилили тревогу в Киеве

3 декабря 2025, 08:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Американская делегация во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и советником Дональда Трампа Джаредом Кушнером 2 декабря провела в Кремле около пяти часов переговоров с Владимиром Путиным. Однако, по оценке корреспондента Sky News Айвора Беннета, встреча не приблизила стороны к завершению российско-украинской войны.

Москва устроила VIP-приём Уиткоффу и Кушнеру: что за этим стоит на самом деле

Переговоры в Кремле. Фото: из открытых источников

Журналист отмечает, что визит американцев проходил с максимальным уровнем протокольного внимания: их встретили кортежем, отвезли в ресторан со звездой Michelin и организовали прогулку по Красной площади. На этом фоне складывалось впечатление, что Уиткофф и Кушнер выступают скорее в роли гостей, а не участников сложных переговоров. Рабочая часть визита началась только через шесть часов после их прибытия.

Путин во время встречи вновь возложил ответственность за отсутствие прогресса на Европу, обвинив союзников Украины в "блокировании мирного процесса". При этом, как подчеркивает Беннет, российская сторона демонстрировала подчеркнуто дружелюбное отношение к Вашингтону, что вписывается в стратегию Кремля по размыванию единой позиции НАТО и попыткам сблизить США с Москвой.

По данным Sky News, Россия стремится вернуться к более выгодному для неё 28-пунктному плану и считает, что текущая ситуация на фронте даёт ей основания настаивать на своих условиях. Не случайно накануне визита Москва заявила о "захвате" Покровска, пытаясь укрепить переговорную позицию.

Беннет также отмечает, что Путин уверен: США и Россия якобы стремятся к улучшению отношений, и окончание войны должно стать первым шагом в этом направлении. В то же время стиль переговоров создаёт впечатление, что Вашингтон действует более мягко с Москвой, чем с Киевом, — украинскую делегацию ранее приглашали на встречи в Женеву и США, тогда как представители Белого дома сами приезжают в Москву и терпеливо ожидают аудиенции у Путина.

Кремль и США договорились не раскрывать деталей беседы. По мнению журналиста, оснований надеяться на изменения позиции Москвы пока не видно.

Читайте также на портале "Комментарии" — компромиссного варианта плана по окончанию войны в Украине найти так и не удалось. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков по итогам переговоров с представителями команды Дональда Трампа.




Источник: https://news.sky.com/story/once-again-the-us-defaults-to-a-position-that-favours-moscow-and-latest-putin-talks-show-how-13478589
