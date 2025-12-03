Москва влаштувала VIP-прийом Віткоффу та Кушнеру: що за цим стоїть насправді

Американська делегація на чолі зі спецпосланцем президента США Стівом Уіткоффом та радником Дональда Трампа Джаредом Кушнером 2 грудня провела у Кремлі близько п'ятої години переговорів з Володимиром Путіним. Проте, за оцінкою кореспондента Sky News Айвора Беннета, зустріч не наблизила сторони до завершення російсько-української війни.

Переговори у Кремлі. Фото: з відкритих джерел

Журналіст зазначає, що візит американців проходив із максимальним рівнем протокольної уваги: їх зустріли кортежем, відвезли до ресторану із зіркою Michelin та організували прогулянку Червоною площею. На цьому фоні складалося враження, що Віткофф і Кушнер виступають скоріше у ролі гостей, а не учасників складних переговорів. Робоча частина візиту почалася лише через шість годин після їхнього прибуття.

Путін під час зустрічі знову поклав відповідальність за відсутність прогресу на Європу, звинувативши союзників України у "блокуванні мирного процесу". При цьому, як підкреслює Беннет, російська сторона демонструвала дружелюбне ставлення до Вашингтона, що вписується в стратегію Кремля щодо розмивання єдиної позиції НАТО і спроб зблизити США з Москвою.

За даними Sky News, Росія прагне повернутися до більш вигідного для неї 28-пунктного плану і вважає, що ситуація на фронті дає їй підстави наполягати на своїх умовах. Невипадково напередодні візиту Москва заявила про "захоплення" Покровська, намагаючись зміцнити переговорну позицію.

Беннет також зазначає, що Путін впевнений: США і Росія нібито прагнуть покращення відносин, і закінчення війни має стати першим кроком у цьому напрямку. У той же час стиль переговорів створює враження, що Вашингтон діє більш м'яко з Москвою, ніж із Києвом, — українську делегацію раніше запрошували на зустрічі до Женеви та США, тоді як представники Білого дому самі приїжджають до Москви і терпляче чекають на аудієнцію у Путіна.

Кремль та США домовилися не розкривати деталей бесіди. На думку журналіста, підстав сподіватися на зміни позиції Москви поки що не видно.

