Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Тернополі продовжують знаходити тіла загиблих після ракетного удару РФ: кількість жертв зросла
commentss НОВИНИ Всі новини

У Тернополі продовжують знаходити тіла загиблих після ракетного удару РФ: кількість жертв зросла

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Тернополю 19 листопада продовжує зростати

8 грудня 2025, 22:22
Автор:
avatar

Маламура Сергій

У Тернополі знову зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару 19 листопада. 

У Тернополі продовжують знаходити тіла загиблих після ракетного удару РФ: кількість жертв зросла

Наслідки удару РФ по Тернополю. Фото: з відкритих джерел

Знайдено тіла ще двох загиблих людей, які досі вважалася безвісти зниклими, повідомили у поліції Тернопільщини. 

Таким чином кількість загиблих внаслідок ворожого удару по місту зросла до 38 осіб. 

"Станом на 8 грудня внаслідок ракетного обстрілу по Тернополю загинули 38 людей, серед них — восьмеро дітей. Безвісти зниклими вважаються ще троє дорослих. Слідчі дії тривають", — зазначили у поліції.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Тернополі оприлюднили попередні результати технічного огляду будинків, які постраждали внаслідок російського ракетного удару по місту 19 листопада. Результати огляду вже показали, що будинок на вулиці Василя Стуса, 8 не підлягає відновленню чи реконструкції. Мешканці цього будинку отримають державну компенсацію на придбання нового житла.

В іншому будинку — на вулиці 15 Квітня, 31 — найбільше пошкоджено два під’їзди, які вигоріли під час атаки. Попереднє технічне обстеження підтвердило, що їх можна капітально відремонтувати. Після цього мешканці зможуть повернутися до своїх домівок.

Видання "Коментарі" також писало, що у багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: шести Ту-95МС (аеродром базування "Олєнья"), чотирьох Ту-160МС (аеродроми базування "Енгельс" та "Українка"). Райони пусків – Вологодська та Астраханська області – РФ. У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що таких трагедій, як в Тернополі, можна було б уникнути, якби РФ не знаходила можливість обходити уже оголошені санкції проти держави-терориста. 



Джерело: https://www.facebook.com/gynp.ternopil
