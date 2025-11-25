Один із будинків у Тернополі після удару РФ не можна відбудувати: що обіцяють мешканцям

У Тернополі тривають технічні обстеження житлових будинків, пошкоджених під час російської атаки 19 листопада.

Будинок на вулиці Стуса у Тернополі. Фото: з відкритих джерел

Однак, попередні результати огляду вже показали, що будинок на вулиці Василя Стуса, 8 не підлягає відновленню чи реконструкції. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

За його словами, після завершення пошуково-рятувальної операції експертів допустили всередину. Найближчим часом вони мають надати остаточний технічний висновок.

"Мешканці цього будинку отримають державну компенсацію на придбання нового житла. Ми спільно працюємо з профільним міністерством, щоб пришвидшити процедуру виплат", — зазначив Надал.

В іншому будинку — на вулиці 15 Квітня, 31 — найбільше пошкоджено два під’їзди, які вигоріли під час атаки. Попереднє технічне обстеження підтвердило, що їх можна капітально відремонтувати. Після цього мешканці зможуть повернутися до своїх домівок.

"Очікуємо отримати проєктну документацію вже цього тижня та розпочати ремонтні роботи. Під’їзди та комунікаційні мережі будуть відремонтовані коштом міського бюджету", — додав міський голова Тернополя.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", за словами міського голови Тернополя Сергія Надала, всім мешканцям зруйнованих російським ударом 123-х квартир місцева влада виплатить першу допомогу — 15 тисяч гривень на оренду житла.

Видання "Коментарі" також писало, що у багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: шести Ту-95МС (аеродром базування "Олєнья"), чотирьох Ту-160МС (аеродроми базування "Енгельс" та "Українка"). Райони пусків – Вологодська та Астраханська області – РФ.