logo_ukra

BTC/USD

86597

ETH/USD

2878

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Один із будинків у Тернополі після удару РФ не можна відбудувати: що обіцяють мешканцям
commentss НОВИНИ Всі новини

Один із будинків у Тернополі після удару РФ не можна відбудувати: що обіцяють мешканцям

У Тернополі оприлюднили попередні результати технічного огляду будинків, які постраждали внаслідок російського ракетного удару по місту 19 листопада

25 листопада 2025, 13:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

У Тернополі тривають технічні обстеження житлових будинків, пошкоджених під час російської атаки 19 листопада. 

Один із будинків у Тернополі після удару РФ не можна відбудувати: що обіцяють мешканцям

Будинок на вулиці Стуса у Тернополі. Фото: з відкритих джерел

Однак, попередні результати огляду вже показали, що будинок на вулиці Василя Стуса, 8 не підлягає відновленню чи реконструкції. Про це повідомив міський голова Сергій Надал. 

За його словами, після завершення пошуково-рятувальної операції експертів допустили всередину. Найближчим часом вони мають надати остаточний технічний висновок. 

"Мешканці цього будинку отримають державну компенсацію на придбання нового житла. Ми спільно працюємо з профільним міністерством, щоб пришвидшити процедуру виплат", — зазначив Надал.

В іншому будинку — на вулиці 15 Квітня, 31 — найбільше пошкоджено два під’їзди, які вигоріли під час атаки. Попереднє технічне обстеження підтвердило, що їх можна капітально відремонтувати. Після цього мешканці зможуть повернутися до своїх домівок.

"Очікуємо отримати проєктну документацію вже цього тижня та розпочати ремонтні роботи. Під’їзди та комунікаційні мережі будуть відремонтовані коштом міського бюджету", — додав міський голова Тернополя.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", за словами міського голови Тернополя Сергія Надала, всім мешканцям зруйнованих російським ударом 123-х квартир місцева влада виплатить першу допомогу — 15 тисяч гривень на оренду житла.

Видання "Коментарі" також писало, що у багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: шести Ту-95МС (аеродром базування "Олєнья"), чотирьох Ту-160МС (аеродроми базування "Енгельс" та "Українка"). Райони пусків – Вологодська та Астраханська області – РФ. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://ternopilcity.gov.ua/news/94899.html
Теги:

Новини

Всі новини