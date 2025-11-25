Один из домов в Тернополе после удара РФ нельзя отстроить: что обещают жителям

В Тернополе проходят технические обследования жилых домов, поврежденных во время российской атаки 19 ноября.

Дом на улице Стуса в Тернополе. Фото: из открытых источников

Однако предварительные результаты осмотра уже показали, что дом на улице Василия Стуса, 8 не подлежит восстановлению или реконструкции. Об этом сообщил городской голова Сергей Надал.

По его словам, по завершении поисково-спасательной операции экспертов допустили внутрь. В ближайшее время они должны предоставить окончательный технический вывод.

"Жители этого дома получат государственную компенсацию на приобретение нового жилья. Мы совместно работаем с профильным министерством, чтобы ускорить процедуру выплат", – отметил Надал.

В другом доме — на улице 15 Апреля, 31 — больше всего повреждены два подъезда, которые выгорели во время атаки. Предварительное техническое обследование подтвердило, что их можно капитально отремонтировать. После этого жители смогут вернуться в свои дома.

"Ожидаем получить проектную документацию уже на этой неделе и начать ремонтные работы. Подъезды и коммуникационные сети будут отремонтированы на средства городского бюджета", — добавил городской голова Тернополя.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", по словам городского головы Тернополя Сергея Надала, всем жителям разрушенных российским ударом 123 квартир местные власти выплатят первую помощь — 15 тысяч гривен на аренду жилья.

Издание "Комментарии" также писало, что в многоквартирные жилые дома в городе Тернополь попали российские крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации: шести Ту-95МС (аэродром базирования "Оленья"), четырех Ту-160МС (аэродромы базирования "Энгельс" и "Украинка") Районы пусков – Вологодская и Астраханская области – РФ.