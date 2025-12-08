В Тернополе продолжают находить тела погибших после ракетного удара РФ: количество жертв возросло

В Тернополе снова возросло число погибших в результате российского ракетного удара 19 ноября.

Последствия удара РФ по Тернополю Фото: из открытых источников

Обнаружены тела еще двух погибших людей, которые до сих пор считались без вести пропавшими, сообщили в полиции Тернопольщины.

Таким образом, число погибших в результате вражеского удара по городу возросло до 38 человек.

"По состоянию на 8 декабря в результате ракетных обстрелов по Тернополю погибли 38 человек, среди них восемь детей. Без вести пропавшими считаются еще трое взрослых. Следственные действия продолжаются", — отметили в полиции.

Как сообщал портал "Комментарии", в Тернополе обнародовали предварительные результаты технического осмотра домов, пострадавших в результате российского ракетного удара по городу 19 ноября. Результаты осмотра уже показали, что дом по улице Василия Стуса, 8 не подлежит восстановлению или реконструкции. Жители этого дома получат государственную компенсацию на приобретение нового жилья.

В другом доме — на улице 15 Апреля, 31 — больше всего повреждено два подъезда, которые выгорели во время атаки. Предварительное техническое обследование подтвердило, что их можно капитально отремонтировать. После этого жители смогут вернуться в свои дома.

Издание "Комментарии" также писало, что в многоквартирные жилые дома в городе Тернополь попали российские крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации: шести Ту-95МС (аэродром базирования "Оленья"), четырех Ту-160МС (Аэродромы базирования). Районы пусков – Вологодская и Астраханская области – РФ. В Воздушных силах ВСУ отметили, что таких трагедий, как в Тернополе, можно было бы избежать, если бы РФ не находила возможность обходить уже объявленные санкции против государства-террориста.