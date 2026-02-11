У ТЦК відреагували на критику від уповноваженого ВР з прав людини

У Полтавському обласному територіальному центрі комплектування відреагували на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця про "системну кризу" в роботі ТЦК. Представник центру Роман Істомін заявив, що порівнювати мобілізацію 2022 і 2026 років некоректно через різні умови та мотивацію громадян.

Роман Істомін в ефірі "Радіо Свобода" прокоментував критику від уповноваженого ВР з прав людини щодо діяльності ТЦК. За його словами, на початку повномасштабної війни українці частіше скаржилися на небажання ТЦК брати їх на службу, тоді як нині мобілізація не є добровільною, а добровольці проходять окремий рекрутинговий шлях.

"Порівнювати мобілізацію 2022 і 2026 років — дивно. Знаєте, я дуже часто чую критику — як не потрібно робити, але чомусь не бачу пропозицій, як потрібно це зробити, щоб це всіх влаштовувало. Як зробити ці 90% комплектування війська так, як пропонує пан Лубінець?", — відповів Істомін.

Раніше Дмитро Лубінець повідомив, що кількість скарг на дії ТЦК зросла у 333 рази з 2022 року. Лише у 2025 році до офісу омбудсмана та інших органів надійшло понад 6 тисяч звернень. Він наголосив, що навіть в умовах воєнного стану держава зобов’язана гарантувати базові права людини, а війна не може бути виправданням їх порушення.

Окремо омбудсман звернув увагу на проблему з бодікамерами. За його словами, не всі працівники ТЦК мають засоби фіксації, а в конфліктних ситуаціях вони часто були відсутні або не працювали.

