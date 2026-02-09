Дозволено тепер мобілізовувати чоловіків не тільки ТЦК, а й звичайним військовим

В Україні в Тернопільській області запустили пілотний проєкт, який розширює коло осіб, уповноважених здійснювати мобілізаційні заходи. Відтепер, у межах експерименту, вручати повістки та здійснювати відповідні дії можуть не лише працівники територіальних центрів комплектування, а й військовослужбовці бойових військових частин. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання парламентської ТСК з питань оборони, антикорупційної політики та дотримання прав людини.

Військові можуть мобілізовувати чоловіків

За словами омбудсмана, кількість звернень щодо порушень прав людини під час мобілізації зросла в рази. Якщо у 2022 році було зафіксовано лише 18 таких звернень, то у 2025 році їх кількість перевищила 6000. Також у 2025 році органи досудового розслідування внесли 34 відомості щодо дій працівників ТЦК, які мають ознаки кримінальних правопорушень.

Лубінець зазначив, що загальна кількість звернень до омбудсмана також різко зросла: з 42 тисяч у 2022 році до 152 592 у 2025-му. Він пов’язує цю динаміку саме з мобілізаційними процесами та застосуванням окремими працівниками ТЦК протиправних методів роботи.

Окрему увагу омбудсман звернув на порушення процедур під час мобілізації. За його словами, працівники ТЦК часто діють без розпізнавальних знаків і шевронів, закривають обличчя, що є прямим порушенням законодавства. Він наголосив, що військовослужбовці ТЦК не мають права вилучати особисті речі громадян, зокрема мобільні телефони, а також затримувати, арештовувати чи утримувати людей. Такі дії, за його словами, суперечать Конституції України та Європейській конвенції з прав людини.

Для виправлення ситуації Дмитро Лубінець запропонував низку кроків. Серед них — цифровізація процесів перевірки, зміна кадрового підходу з акцентом на професійну підготовку працівників до комунікації з цивільними, неухильне дотримання стандартів людської гідності та прав людини. Також він наголосив на необхідності не обмежувати свободу пересування громадян у приміщеннях ТЦК, забезпечувати доступ до правової допомоги та зв’язку з рідними. Окремо омбудсман закликав налагодити співпрацю між обласними ТЦК для обміну позитивним досвідом.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у 2025 році в Україні розслідували 34 кримінальні провадження, пов’язані з правопорушеннями з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.