Разрешено теперь мобилизовывать мужчин не только ТЦК, но и обычным военным

В Украине в Тернопольской области запущен пилотный проект, расширяющий круг лиц, уполномоченных осуществлять мобилизационные мероприятия. Теперь, в рамках эксперимента, вручать повестки и совершать соответствующие действия могут не только работники территориальных центров комплектования, но и военнослужащие военных частей. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания парламентской ВСК по обороне, антикоррупционной политике и соблюдению прав человека.

Военные могут мобилизовать мужчин

По словам омбудсмана, количество обращений по поводу нарушений прав человека во время мобилизации возросло в разы. Если в 2022 году было зафиксировано только 18 таких обращений, то в 2025 году их количество превысило 6000. Также в 2025 году органы досудебного расследования внесли 34 сведения о действиях работников ТЦК, обладающих признаками уголовных правонарушений.

Лубинец отметил, что общее количество обращений к омбудсману также резко возросло: с 42 тысяч в 2022 году до 152 592 в 2025-м. Он связывает эту динамику с мобилизационными процессами и применением отдельными работниками ТЦК противоправных методов работы.

Отдельное внимание омбудсман обратил в нарушение процедур во время мобилизации. По его словам, работники ТЦК часто действуют без опознавательных знаков и шевронов, закрывают лица, являющиеся прямым нарушением законодательства. Он подчеркнул, что военнослужащие ТЦК не имеют права изымать личные вещи граждан, в частности, мобильные телефоны, а также задерживать, арестовывать или содержать людей. Такие действия, по его словам, противоречат Конституции Украины и Европейской конвенции по правам человека.

Для исправления ситуации Дмитрий Лубинец предложил ряд шагов. Среди них — цифровизация процессов проверки, изменение кадрового подхода с акцентом на профессиональную подготовку работников к коммуникации с гражданскими, неукоснительное соблюдение стандартов человеческого достоинства и прав человека. Также он подчеркнул необходимость не ограничивать свободу передвижения граждан в помещениях ТЦК, обеспечивать доступ к правовой помощи и связи с родными. Отдельно омбудсман призвал наладить сотрудничество между областными ТЦК для обмена положительным опытом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в 2025 году в Украине расследовали 34 уголовных производства, связанных с правонарушениями со стороны работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.