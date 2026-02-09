logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Дмитро Лубінець шокував статистикою роботи ТЦК: про що розповів
commentss НОВИНИ Всі новини

Дмитро Лубінець шокував статистикою роботи ТЦК: про що розповів

У 2025 році розслідували 34 кримінальні справи щодо працівників ТЦК, а кількість скарг на їхні дії зросла в сотні разів, заявив Дмитро Лубінець

9 лютого 2026, 16:38
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У 2025 році в Україні розслідували 34 кримінальні провадження, пов’язані з правопорушеннями з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Дмитро Лубінець шокував статистикою роботи ТЦК: про що розповів

Дмитро Лубінець про примусову мобілізацію в Україні

За його словами, кількість звернень громадян зі скаргами на дії ТЦК різко зросла з початку повномасштабної війни — у 333 рази порівняно з 2022 роком. Лише протягом 2025 року до інституції омбудсмена та інших органів надійшло 6127 скарг, пов’язаних із роботою ТЦК.

Лубінець наголосив, що поширена теза про нібито другорядність прав людини під час війни є хибною. На його переконання, навіть в умовах воєнного стану держава зобов’язана забезпечувати дотримання базових прав і свобод громадян, а їх порушення не можуть бути виправдані війною.

Омбудсмен також зазначив, що Хмельницька область наразі демонструє найкращі показники за якістю організації мобілізаційних процесів. Водночас в інших регіонах фіксуються серйозні проблеми з прозорістю та дотриманням процедур.

Зокрема, Лубінець повідомив, що направлена ним моніторингова група до одного з ТЦК на Волині зіткнулася з перешкоджанням у роботі: співробітники центру заблокували вхід і утримували представників омбудсмена в тамбурі близько години.

Окрему увагу він звернув на ситуацію з бодікамерами. За словами Лубінця, далеко не всі працівники ТЦК мають такі засоби фіксації, а в багатьох випадках камери або не працювали, або були відсутні під час конфліктних ситуацій. Крім того, чинні нормативні документи не визначають, як довго має зберігатися відео з бодікамер, що унеможливлює ефективний контроль і розгляд скарг.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що правоохоронці затримали трьох військовослужбовців територіального центру комплектування, яких підозрюють у причетності до смерті місцевого жителя. Про це повідомили в Національній поліції України.



