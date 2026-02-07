Що буде далі: ТЦК навмисно вбили 55-річного чоловіка

Правоохоронці затримали трьох військовослужбовців територіального центру комплектування, яких підозрюють у причетності до смерті місцевого жителя. Про це повідомили в Національній поліції України.

Працівники ТЦК побили до смерті чоловіка

За даними слідства, затриманим інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Кримінальне провадження відкрито за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України.

Повідомлення про смерть 55-річного чоловіка надійшло до поліції 7 лютого після опівночі. Згідно з попередніми висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стала важка травма голови.

Під час першочергових слідчих дій правоохоронці оглянули місце події, вилучили речові докази та транспортний засіб, на якому були виявлені сліди крові потерпілого. У межах розслідування також опитали свідків та очевидців події.

У результаті зібраних доказів слідство встановило, що до завдання смертельних тілесних ушкоджень можуть бути причетні троє військовослужбовців ТЦК. Усіх трьох затримали в процесуальному порядку.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та роль кожного із затриманих у вчиненні злочину.

