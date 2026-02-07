logo_ukra

Не класична історія канадця, який свідомо мобілізувався до військ України
Не класична історія канадця, який свідомо мобілізувався до військ України

Канадець Максим Ґреньє приїхав в Україну у 2024 році та долучився до Госпітальєрів, свідомо обравши допомогу країні, що воює за своє виживання

7 лютого 2026, 20:14
Автор:
Ткачова Марія

Друг Стоїк, Максим Ґреньє, приїхав в Україну з Канади у 2024 році. Його рішення не було імпульсивним — за війною в Україні він стежив ще з 2014-го. Саме тоді, під час його служби в канадській армії, офіцер на шикуванні заявив, що світ увійшов у фазу нової холодної війни. Для Максима це стало точкою, з якої українська війна перестала бути "далекою".

Не класична історія канадця, який свідомо мобілізувався до військ України

Канадець у лавах Госпітальєрів

Після повномасштабного вторгнення і оголошення президентом Володимиром Зеленським про створення Інтернаціонального легіону Максим серйозно замислився над долученням до Сил оборони України. Він шукав формат, у якому міг би бути максимально корисним, не починаючи з нуля, а спираючись на власний досвід.

Таким форматом стали Госпітальєри. Саме тут Стоїк зміг поєднати все, що мав за плечима: координаційну роботу на швидкій допомозі в Канаді, вищу освіту у сфері психічного здоров’я та військову підготовку. Для нього це було не просто волонтерство, а продовження професійного шляху — в умовах війни.

Спочатку Максим не планував затримуватися в Україні надовго. Але з часом країна перестала бути для нього лише місцем служби. Він говорить, що Україна стала для нього другим домом — з людьми, сенсами і відповідальністю, від якої вже неможливо відмовитися.

Точної відповіді на запитання, коли він повернеться до Канади, Стоїк не має. Водночас він підкреслює: служіння Україні не означає втрату зв’язку з батьківщиною. Навпаки — він сприймає свій досвід як інвестицію і в майбутнє Канади.

Максим постійно робить нотатки, аналізує побачене й пережите та сподівається згодом поділитися цим досвідом. Його мета — використати уроки української війни, щоб у майбутньому зробити свою країну сильнішою, стійкішою й більш підготовленою до викликів сучасного світу.

Джерело: https://t.me/uda_army/18721
