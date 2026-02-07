Не классическая история канадца, который сознательно мобилизировался в войска Украины

Друг Стоик, Максим Гринье , приехал в Украину из Канады в 2024 году. Его решение не было импульсивным – за войной в Украине он следил еще с 2014-го. В это время, во время его службы в канадской армии, офицер на построении заявил, что мир вошел в фазу новой холодной войны. Для Максима это стало точкой, с которой украинская война перестала быть "дальней".

Канадец в лавах Госпитальеров

После полномасштабного вторжения и объявления президентом Владимиром Зеленским о создании Интернационального легиона Максим серьезно задумался над присоединением к Силам обороны Украины. Он искал формат, в котором он мог бы быть максимально полезным, не начиная с нуля, а опираясь на собственный опыт.

Таким форматом стали госпитальеры . Именно здесь Стоик смог соединить все, что имел за плечами: координационную работу на скорой помощи в Канаде, высшее образование в сфере психического здоровья и военную подготовку. Для него это было не просто волонтерство, а продолжение профессионального пути в условиях войны.

Первоначально Максим не планировал задерживаться в Украине надолго. Но со временем страна перестала быть для него только местом службы. Он говорит, что Украина стала для него вторым домом с людьми, смыслами и ответственностью, от которой уже невозможно отказаться.

Точного ответа на вопрос, когда он вернется в Канаду, у Стоика нет. В то же время, он подчеркивает: служение Украине не означает потерю связи с родиной. Напротив, он воспринимает свой опыт как инвестицию и в будущее Канады.

Максим постоянно делает заметки, анализирует увиденное и пережитое и надеется со временем поделиться этим опытом. Его цель — использовать уроки украинской войны, чтобы в будущем сделать свою страну более сильной, более устойчивой и более подготовленной к вызовам современного мира.

