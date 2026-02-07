Что будет дальше: ТЦК намеренно убили 55-летнего мужчину

Правоохранители задержали троих военнослужащих территориального центра комплектования, подозреваемых в причастности к смерти местного жителя. Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Работники ТЦК избили до смерти мужчину

По данным следствия, задержанным инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Уголовное производство открыто по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины.

Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило в полицию 7 февраля после полуночи. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала тяжелая травма головы.

Во время первоочередных следственных действий стражи порядка осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства и транспортное средство, на котором были обнаружены следы крови потерпевшего. В рамках расследования также опросили свидетелей и очевидцев происшествия.

В результате собранных доказательств следствие установило, что к нанесению смертельных телесных повреждений могут быть причастны три военнослужащих ТЦК. Все трое были задержаны в процессуальном порядке.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и роль каждого из задержанных в совершении преступления.

