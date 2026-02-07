logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Что будет дальше: ТЦК намеренно убили 55-летнего мужчину
commentss НОВОСТИ Все новости

Что будет дальше: ТЦК намеренно убили 55-летнего мужчину

Полиция задержала троих военнослужащих ТЦК, подозреваемых в нанесении смертельных телесных повреждений 55-летнему мужчине

7 февраля 2026, 21:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Правоохранители задержали троих военнослужащих территориального центра комплектования, подозреваемых в причастности к смерти местного жителя. Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Что будет дальше: ТЦК намеренно убили 55-летнего мужчину

Работники ТЦК избили до смерти мужчину

По данным следствия, задержанным инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Уголовное производство открыто по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины.

Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило в полицию 7 февраля после полуночи. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала тяжелая травма головы.

Во время первоочередных следственных действий стражи порядка осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства и транспортное средство, на котором были обнаружены следы крови потерпевшего. В рамках расследования также опросили свидетелей и очевидцев происшествия.

В результате собранных доказательств следствие установило, что к нанесению смертельных телесных повреждений могут быть причастны три военнослужащих ТЦК. Все трое были задержаны в процессуальном порядке.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и роль каждого из задержанных в совершении преступления.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Друг Стоик, Максим Гринье, приехал в Украину из Канады в 2024 году. Его решение не было импульсивным – за войной в Украине он следил еще с 2014-го. В это время, во время его службы в канадской армии, офицер на построении заявил, что мир вошел в фазу новой холодной войны. Для Максима это стало точкой, с которой украинская война перестала быть далекой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости