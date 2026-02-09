Дмитрий Лубинец шокировал статистику работы ТЦК: о чем рассказал

В 2025 году в Украине расследовали 34 уголовных производства, связанных с правонарушениями со стороны работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец .

Дмитрий Лубинец о принудительной мобилизации в Украине

По его словам, количество обращений граждан с жалобами на действия ТЦК резко возросло с начала полномасштабной войны – в 333 раза по сравнению с 2022 годом. Только в течение 2025 года в институт омбудсмена и других органов поступило 6127 жалоб, связанных с работой ТЦК.

Лубинец подчеркнул, что распространенный тезис о якобы второстепенности прав человека во время войны ошибочен. По его убеждению, даже в условиях военного положения государство обязано обеспечивать соблюдение базовых прав и свобод граждан, а их нарушения не могут быть оправданы войной.

Омбудсмен также отметил, что Хмельницкая область демонстрирует лучшие показатели по качеству организации мобилизационных процессов. В то же время, в других регионах фиксируются серьезные проблемы с прозрачностью и соблюдением процедур.

В частности, Лубинец сообщил, что направленная им мониторинговая группа в один из ТЦК на Волыни столкнулась с препятствием в работе: сотрудники центра заблокировали вход и удерживали представителей омбудсмена в тамбуре около часа.

Особое внимание он обратил на ситуацию с бодикамерами. По словам Лубинца, далеко не у всех работников ТЦК есть такие средства фиксации, а во многих случаях камеры либо не работали, либо отсутствовали во время конфликтных ситуаций. Кроме того, действующие нормативные документы не определяют, как долго должно храниться видео с бодикамер, что делает невозможным эффективный контроль и рассмотрение жалоб.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что правоохранители задержали троих военнослужащих территориального центра комплектования, подозреваемых в причастности к смерти местного жителя. Об этом сообщили в национальной полиции Украины.