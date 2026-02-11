В ТЦК отреагировали на критику от уполномоченного ВР по правам человека

Рубрики
В Полтавском областном территориальном центре комплектования отреагировали на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца о "системном кризисе" в работе ТЦК. Представитель центра Роман Истомин заявил, что сравнивать мобилизацию 2022 и 2026 годов некорректно из-за разных условий и мотивации граждан.
Роман Истомин ответил Дмитрию Лубинцу о работе ТЦК. Фото из открытых источников
Роман Истомин в эфире "Радио Свобода" прокомментировал критику от уполномоченного ВР по правам человека относительно деятельности ТЦК. По его словам, в начале полномасштабной войны украинцы чаще жаловались на нежелание ТЦК брать их на службу, тогда как сейчас мобилизация не является добровольной, а добровольцы проходят отдельный рекрутинговый путь.
Ранее Дмитрий Лубинец сообщил, что количество жалоб на действия ТЦК возросло в 333 раза с 2022 года. Только в 2025 году в офис омбудсмана и других органов поступило более 6 тысяч обращений. Он подчеркнул, что даже в условиях военного положения государство обязано гарантировать базовые права человека, а война не может быть оправданием их нарушения.
Отдельно омбудсман обратил внимание на проблему с бодикамерами. По его словам, не все работники ТЦК располагают средствами фиксации, а в конфликтных ситуациях они часто отсутствовали или не работали.
