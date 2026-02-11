В ТЦК отреагировали на критику от уполномоченного ВР по правам человека

В Полтавском областном территориальном центре комплектования отреагировали на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца о "системном кризисе" в работе ТЦК. Представитель центра Роман Истомин заявил, что сравнивать мобилизацию 2022 и 2026 годов некорректно из-за разных условий и мотивации граждан.

Роман Истомин ответил Дмитрию Лубинцу о работе ТЦК. Фото из открытых источников

Роман Истомин в эфире "Радио Свобода" прокомментировал критику от уполномоченного ВР по правам человека относительно деятельности ТЦК. По его словам, в начале полномасштабной войны украинцы чаще жаловались на нежелание ТЦК брать их на службу, тогда как сейчас мобилизация не является добровольной, а добровольцы проходят отдельный рекрутинговый путь.

"Сравнивать мобилизацию 2022 и 2026 годов — странно. Знаете, я очень часто слышу критику — как не нужно делать, но почему-то не вижу предложений, как нужно это сделать, чтобы это всех устраивало. Как сделать эти 90% комплектования войска так, как предлагает господин Лубинец?", — ответил Истомин.

Ранее Дмитрий Лубинец сообщил, что количество жалоб на действия ТЦК возросло в 333 раза с 2022 года. Только в 2025 году в офис омбудсмана и других органов поступило более 6 тысяч обращений. Он подчеркнул, что даже в условиях военного положения государство обязано гарантировать базовые права человека, а война не может быть оправданием их нарушения.

Отдельно омбудсман обратил внимание на проблему с бодикамерами. По его словам, не все работники ТЦК располагают средствами фиксации, а в конфликтных ситуациях они часто отсутствовали или не работали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что позволено теперь мобилизовывать мужчин не только ТЦК, но и обычным военным.

Также "Комментарии" писали о заявлении Павла Палисы, что если бы не работа ТЦК, линия фронта уже могла бы проходить по Днепру.