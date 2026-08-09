У США зробили тривожне попередження для України: що готує Кремль до 24 серпня

Росія може достроково розпочати нову масштабну кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі України. За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), Кремль може готувати масовані атаки вже у серпні, зокрема напередодні Дня Незалежності України 24 серпня.

ISW попередив про нові удари РФ по енергетиці України

Аналітики ISW у своєму звіті посилаються на повідомлення українського Центру стратегічних комунікацій, який заявив 8 серпня з посиланням на американську розвідку, що Росія готується до масштабної ударної кампанії по енергетичних об’єктах Києва. Минулої осені Росія розпочала масштабну кампанію атак на українську енергетику на початку вересня. За оцінкою ISW, цього року Москва може змістити початок ударів на серпень.

"Росія готується до проведення масштабної ударної кампанії по енергетичній інфраструктурі Києва напередодні Дня Незалежності України 24 серпня. Повідомляється, що Росія може задіяти свій стратегічний резерв балістичних ракет, щоб завдати максимальної шкоди до 24 серпня", — йдеться у звіті.

Однією з причин аналітики називають дефіцит балістичних ракет-перехоплювачів в Україні. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що країна отримує майже втричі менше таких засобів протиракетної оборони, ніж на початку 2026 року.

Можлива серпнева кампанія РФ може мати для України не лише безпосередні наслідки. За даними Інституту вивчення війни, Росія прагнутиме пошкодити енергетичні об’єкти саме в момент, коли Україна ремонтує та посилює їх після попередньої зимової кампанії.

"Росія може прагнути розпочати свої удари по енергетичній інфраструктурі раніше, ніж очікувалося, у 2026 році, щоб перервати ці поточні українські зусилля. Росія, ймовірно, все ще завдаватиме ударів по українській енергетичній інфраструктурі наступної зими, які, ймовірно, будуть більш руйнівними після того, як Росія перешкоджатиме зусиллям України з укріплення своїх об'єктів у серпні", — зауважують аналітики.

Таким чином, ранні удари можуть ускладнити підготовку енергосистеми до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років. Водночас аналітики зазначають, що точна кількість енергетичних об’єктів, які Україна вже встигла відновити, залишається невідомою.

За словами першого віцепрем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, минулорічні російські удари пошкодили або зруйнували об’єкти, на які припадало близько 80% виробництва електроенергії в Україні. Через це виник дефіцит потужністю близько 6 ГВт. Їх ремонт вимагав близько 70 мільярдів доларів.

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