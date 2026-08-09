У США зробили тривожне попередження для України: що готує Кремль до 24 серпня

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Slava Kot
Росія може достроково розпочати нову масштабну кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі України. За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), Кремль може готувати масовані атаки вже у серпні, зокрема напередодні Дня Незалежності України 24 серпня.
ISW попередив про нові удари РФ по енергетиці України
Аналітики ISW у своєму звіті посилаються на повідомлення українського Центру стратегічних комунікацій, який заявив 8 серпня з посиланням на американську розвідку, що Росія готується до масштабної ударної кампанії по енергетичних об’єктах Києва. Минулої осені Росія розпочала масштабну кампанію атак на українську енергетику на початку вересня. За оцінкою ISW, цього року Москва може змістити початок ударів на серпень.
Однією з причин аналітики називають дефіцит балістичних ракет-перехоплювачів в Україні. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що країна отримує майже втричі менше таких засобів протиракетної оборони, ніж на початку 2026 року.
Можлива серпнева кампанія РФ може мати для України не лише безпосередні наслідки. За даними Інституту вивчення війни, Росія прагнутиме пошкодити енергетичні об’єкти саме в момент, коли Україна ремонтує та посилює їх після попередньої зимової кампанії.
Таким чином, ранні удари можуть ускладнити підготовку енергосистеми до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років. Водночас аналітики зазначають, що точна кількість енергетичних об’єктів, які Україна вже встигла відновити, залишається невідомою.
За словами першого віцепрем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, минулорічні російські удари пошкодили або зруйнували об’єкти, на які припадало близько 80% виробництва електроенергії в Україні. Через це виник дефіцит потужністю близько 6 ГВт. Їх ремонт вимагав близько 70 мільярдів доларів.