В США сделали тревожное предупреждение для Украины: что готовит Кремль к 24 августа

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Slava Kot
Россия может досрочно начать новую масштабную кампанию по ударам по энергетической инфраструктуре Украины. По оценке американского Института изучения войны (ISW), Кремль может готовить массированные атаки уже в августе, в частности, накануне Дня Независимости Украины 24 августа.
ISW предупредил о новых ударах РФ по энергетике Украины
Аналитики ISW в своем отчете ссылаются на сообщения украинского Центра стратегических коммуникаций, который заявил 8 августа со ссылкой на американскую разведку, что Россия готовится к масштабной ударной кампании по энергетическим объектам Киева. Прошлой осенью Россия начала масштабную кампанию атак на украинскую энергетику в начале сентября. По оценке ISW, в текущем году Москва может сместить начало ударов на август.
Одной из причин аналитики называют дефицит баллистических ракет-перехватчиков в Украине. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что страна получает почти втрое меньше таких противоракетных оборонных средств, чем в начале 2026 года.
Возможная августовская кампания РФ может иметь для Украины не только непосредственные последствия. По данным Института изучения войны, Россия будет стремиться повредить энергетические объекты именно в момент, когда Украина ремонтирует и усиливает их после предыдущей зимней кампании.
Таким образом, ранние удары могут осложнить подготовку энергосистемы к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. В то же время аналитики отмечают, что точное количество энергетических объектов, которые Украина уже успела восстановить, остается неизвестным.
По словам первого вице-премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, прошлогодние российские удары повредили или разрушили объекты, на которые приходилось около 80% производства электроэнергии в Украине. Из-за этого возник дефицит мощностью около 6 ГВт. Их ремонт потребовал около 70 миллиардов долларов.