В США сделали тревожное предупреждение для Украины: что готовит Кремль к 24 августа

Россия может досрочно начать новую масштабную кампанию по ударам по энергетической инфраструктуре Украины. По оценке американского Института изучения войны (ISW), Кремль может готовить массированные атаки уже в августе, в частности, накануне Дня Независимости Украины 24 августа.

ISW предупредил о новых ударах РФ по энергетике Украины

Аналитики ISW в своем отчете ссылаются на сообщения украинского Центра стратегических коммуникаций, который заявил 8 августа со ссылкой на американскую разведку, что Россия готовится к масштабной ударной кампании по энергетическим объектам Киева. Прошлой осенью Россия начала масштабную кампанию атак на украинскую энергетику в начале сентября. По оценке ISW, в текущем году Москва может сместить начало ударов на август.

"Россия готовится к проведению масштабной ударной кампании по энергетической инфраструктуре Киева в канун Дня Независимости Украины 24 августа. Сообщается, что Россия может задействовать свой стратегический резерв баллистических ракет, чтобы нанести максимальный ущерб до 24 августа", — говорится в отчете.

Одной из причин аналитики называют дефицит баллистических ракет-перехватчиков в Украине. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что страна получает почти втрое меньше таких противоракетных оборонных средств, чем в начале 2026 года.

Возможная августовская кампания РФ может иметь для Украины не только непосредственные последствия. По данным Института изучения войны, Россия будет стремиться повредить энергетические объекты именно в момент, когда Украина ремонтирует и усиливает их после предыдущей зимней кампании.

"Россия может стремиться начать свои удары по энергетической инфраструктуре раньше ожидаемого в 2026 году, чтобы прервать эти текущие украинские усилия. Россия, вероятно, все еще будет наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре следующей зимой, которые, вероятно, будут более разрушительными после того, как Россия будет препятствовать усилиям Украины по укреплению своих объектов в августе", — отмечают аналитики.

Таким образом, ранние удары могут осложнить подготовку энергосистемы к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. В то же время аналитики отмечают, что точное количество энергетических объектов, которые Украина уже успела восстановить, остается неизвестным.

По словам первого вице-премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, прошлогодние российские удары повредили или разрушили объекты, на которые приходилось около 80% производства электроэнергии в Украине. Из-за этого возник дефицит мощностью около 6 ГВт. Их ремонт потребовал около 70 миллиардов долларов.

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