До 24 серпня на Київ чекає небачене: який наказ віддав Путін

Росія почала розгортати у Брянській області північнокорейські балістичні ракети малої та середньої дальності KN-23/24, які можуть використовуватись для ударів по Києву. Про це повідомляє моніторинговий канал Оперативний Монітор.

Обстріл України. Фото: із відкритих джерел

За даними інших Telegram-каналів, які посилаються на американську розвідувальну інформацію, Москва нібито готує масштабний удар по українській столиці з метою поразки енергетичної інфраструктури. Стверджується, що така атака може статися до 24 серпня, а для неї Росія здатна задіяти навіть стратегічний запас балістичних ракет.

Втім, ці відомості поки що не отримали офіційного підтвердження, тому їх слід сприймати з обережністю.

Окремо журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про підготовку значної кількості ракет до можливого удару по Києву. За його даними, йдеться як мінімум про 18 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 і сім ракет "Циркон". Передбачається, що атака може відбутися в найближчу добу, причому найімовірнішим часом називають ніч.

Якщо інформація підтвердиться, використання KN-23 стане ще одним свідченням поглиблення військової співпраці Росії та Північної Кореї. Ці ракети вже фігурували у повідомленнях про удари по Україні.

Особливу небезпеку становить поєднання балістичних ракет коїться з іншими засобами поразки. За масованих атак російські війська можуть одночасно застосовувати безпілотники, крилаті та балістичні ракети, намагаючись перевантажити українську систему ППО.

Для Києва проблема особливо гостра через обмежену кількість ракет-перехоплювачів, здатних ефективно протистояти балістичним цілям. Тому українська влада продовжує домагатися від партнерів збільшення постачання засобів протиповітряної оборони.

Наразі залишається невідомим, чи підтвердяться повідомлення про підготовку нового масованого удару. Українцям у будь-якому разі рекомендують не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та стежити лише за офіційними повідомленнями влади та Збройних сил.

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