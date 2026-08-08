До 24 августа Киев ждет невиданное: какое приказ отдал Путин

Россия начала разворачивать в Брянской области северокорейские баллистические ракеты малой и средней дальности KN-23/24, которые могут использоваться для ударов по Киеву. Об этом сообщает мониторинговый канал "Оперативний Монітор".

Обстрел Украины. Фото: из открытых источников

По данным ряда других Telegram-каналов, которые ссылаются на американскую разведывательную информацию, Москва якобы готовит масштабный удар по украинской столице с целью поражения энергетической инфраструктуры. Утверждается, что такая атака может произойти до 24 августа, а для нее Россия способна задействовать даже стратегический запас баллистических ракет.

Впрочем, эти сведения пока не получили официального подтверждения, поэтому их следует воспринимать с осторожностью.

Отдельно журналист Андрей Цаплиенко сообщил о подготовке значительного количества ракет к возможному удару по Киеву. По его данным, речь идет как минимум о 18 баллистических ракетах "Искандер-М"/KN-23 и семи ракетах "Циркон". Предполагается, что атака может произойти в ближайшие сутки, причем наиболее вероятным временем называют ночь.

Если информация подтвердится, использование KN-23 станет еще одним свидетельством углубления военного сотрудничества России и Северной Кореи. Эти ракеты уже фигурировали в сообщениях об ударах по Украине.

Особую опасность представляет сочетание баллистических ракет с другими средствами поражения. При массированных атаках российские войска могут одновременно применять беспилотники, крылатые и баллистические ракеты, пытаясь перегрузить украинскую систему ПВО.

Для Киева проблема особенно острая из-за ограниченного количества ракет-перехватчиков, способных эффективно противостоять баллистическим целям. Поэтому украинские власти продолжают добиваться от партнеров увеличения поставок средств противовоздушной обороны.

На данный момент остается неизвестным, подтвердятся ли сообщения о подготовке нового массированного удара. Украинцам в любом случае рекомендуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следить только за официальными сообщениями властей и Вооруженных сил.

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