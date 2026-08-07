Киев под баллистикой, Россия – под ударами: приближает ли эскалация мир

Россия резко нарастила интенсивность воздушного террора. Массированные баллистические удары по Киеву совмещаются с системными атаками на украинскую логистику, склады и транспортную инфраструктуру. В то же время Украина все чаще наносит удары по стратегическим объектам далеко в тылу РФ. Свидетельствует ли это новый этап эскалации войны, и может ли взаимное усиление ударов в конце концов заставить стороны искать путь к прекращению боевых действий? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Дальнобойные удары в войне

В среднесрочной перспективе многое будет зависеть от двух факторов

Политический эксперт Александр Кондратенко отметил, что если посмотреть на последние два месяца, то главное изменение состоит не только в том, что Россия увеличила количество ракетных ударов. На самом деле, мы видим изменение самого характера войны. Если в 2022-2024 годах основная борьба шла по территории, то сегодня все больше война переходит в плоскость стратегического истощения – ударов по военной промышленности, логистике, транспортной инфраструктуре и экономическому потенциалу сторон.

Эксперт акцентирует, что статистика лишь подтверждает эту тенденцию.

"Если в июне Россия применила около 180 ракет, то уже в июле – 376. Количество баллистических ракет выросло до 126 в месяц, а число дальнобойных ударных беспилотников приблизилось к пяти тысячам. Это означает, что интенсивность воздушной кампании практически удвоилась. Но еще более важно то, что происходит внутри самой России. Мы видим признаки системной подготовки к более длительному противостоянию. Кремль продолжает расширять производство ракет и беспилотников, увеличивает оборонные заказы, поддерживает высокие темпы набора контрактников из-за финансовых стимулов и адаптирует военную логистику после украинских ударов по аэродромам, складам и предприятиям военно-промышленного комплекса. Это говорит о том, что Россия рассчитывает не на короткую кампанию, а готовится поддерживать высокую интенсивность боевых действий", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Александр Кондратенко отмечает, что одновременно меняется и украинская стратегия. Украина все чаще наносит удары по военным объектам далеко в тылу России – аэродромах, предприятиях оборонной промышленности, нефтеперерабатывающих заводах, логистических узлах. Война уже давно вышла за рамки линии фронта. Стороны стараются не только ослабить друг друга прямо на поле боя, но и взорвать возможности противника вести войну в долгосрочной перспективе.

"Означает ли это, что мы приближаемся к переговорам? Пока я не вижу таких признаков. История войн показывает, что стороны часто усиливают военное давление перед возможными дипломатическими контактами, чтобы улучшить свои переговорные позиции. Но нынешние действия России скорее свидетельствуют о готовности продолжать войну, чем о готовящейся к ее быстрому завершению. Поэтому сегодня мы должны говорить не просто о взаимном наращивании ударов. Мы наблюдаем переход войны в фазу стратегического взаимного истощения. Победа все больше зависит не только от ситуации на отдельных участках фронта, но и от способности каждой из сторон поддерживать производство вооружений, защищать критическую инфраструктуру, обеспечивать логистику и сохранять экономическую и общественную устойчивость. Именно это, на мой взгляд, является главной особенностью нынешнего этапа войны", – отметил эксперт.

При этом Александр Кондратенко уточняет, если говорить о прогнозах, то в краткосрочной перспективе, в ближайшие месяцы, я не ожидаю снижения интенсивности боевых действий. Напротив, мы, возможно, увидим дальнейшее наращивание комбинированных воздушных атак, взаимное увеличение дальнобойных ударов и попытки обеих сторон максимально ослабить военную логистику и оборонно-промышленный потенциал противника.

"В среднесрочной перспективе многое будет зависеть от двух факторов. Первый – сможет ли Россия и дальше поддерживать нынешние темпы производства вооружений и комплектования армии. Второй – сохранит ли Украина уровень международной военной и финансовой поддержки. Именно баланс этих ресурсов будет в значительной степени определять дальнейшую динамику войны. Если смотреть стратегически, то я бы внимательно следил не только за ситуацией на фронте, но и за процессами внутри самой России. Если Кремль перейдет к масштабной кампании типа "Отечество в опасности", то есть начнет открыто готовить общество к длительной мобилизации ресурсов и объяснять войну как экзистенциальную борьбу государства, это может стать важным сигналом, что российское руководство рассчитывает не на скорейшее завершение конфликта. В то же время, не менее важным будет внешний фактор. Россия все более активно опирается на военно-техническое сотрудничество с партнерами. Мы видим поддержку КНДР в виде боеприпасов и военной помощи, Иран долгое время играл важную роль в развитии беспилотных технологий, а Китай остается критически важным экономическим партнером и поставщиком продукции двойного назначения. То, насколько долго Москва сможет сохранять или расширять такую поддержку, будет существенно влиять на ее способность вести затяжную войну", – говорит Александр Кондратенко.

Подытоживая он, мы привыкли оценивать войну по карте фронта, но сегодня карту нужно читать значительно шире: после того, как работают заводы, как пополняются арсеналы, как функционирует логистика, как мобилизуются человеческие ресурсы и каких союзников способна привлечь каждая из сторон. Там сегодня формируется результат этой войны.

Только пути может положить конец войне

Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли отметил, баллистические атаки на Киев являются не эскалацией в войне со стороны России, а продолжением террористической деятельности против гражданского населения столицы и других крупных городов Украины с целью подорвать готовность украинцев к сопротивлению, пользуясь тем, что у Украины сейчас не хватает ракет.

"Увеличение количества обстрелов столицы Украины также является ответом Кремля на 40-дневный план президента Зеленского по принуждению России к мирным переговорам за счет увеличения количества и качества ударов вглубь России по НПЗ, по Москве, по военным заводам почти по всей территории России", — отметил политолог.

Максим Яли уточняет, что он лично не видит реальных оснований для прекращения войны в ближайшее время, пока единственный человек, который и начал эту войну и может так же легко ее остановить в любой момент, отдав соответствующий приказ – президент путин – не примет решения о его завершении. А судя по заявлениям Кремля, он этого не желает.

"И даже оккупация всей территории Донбасса является лишь условием Кремля для начала реальных переговоров. Хотя на самом деле его аппетиты не ограничиваются Донецкой и Луганской областями", – отметил эксперт.

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