Київ під балістикою, Росія – під ударами: чи наближає ескалація мир

Росія різко наростила інтенсивність повітряного терору. Масовані балістичні удари по Києву поєднуються із системними атаками на українську логістику, склади та транспортну інфраструктуру. Водночас Україна дедалі частіше завдає ударів по стратегічних об'єктах далеко в тилу РФ. Чи свідчить це про новий етап ескалації війни, і чи може взаємне посилення ударів зрештою змусити сторони шукати шлях до припинення бойових дій? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Дальнобійні удари у війні

У середньостроковій перспективі багато залежатиме від двох факторів

Політичний експерт Олександр Кондратенко зазначив, якщо подивитися на останні два місяці, то головна зміна полягає не лише в тому, що Росія збільшила кількість ракетних ударів. Насправді ми бачимо зміну самого характеру війни. Якщо у 2022-2024 роках основна боротьба точилася за території, то сьогодні дедалі більше війна переходить у площину стратегічного виснаження – ударів по військовій промисловості, логістиці, транспортній інфраструктурі та економічному потенціалу сторін.

Експерт акцентує, статистика лише підтверджує цю тенденцію.

"Якщо у червні Росія застосувала близько 180 ракет, то вже у липні – 376. Кількість балістичних ракет зросла до 126 за місяць, а число далекобійних ударних безпілотників наблизилося до п'яти тисяч. Це означає, що інтенсивність повітряної кампанії практично подвоїлася. Але ще важливіше те, що відбувається всередині самої Росії. Ми бачимо ознаки системної підготовки до тривалішого протистояння. Кремль продовжує розширювати виробництво ракет і безпілотників, збільшує оборонні замовлення, підтримує високі темпи набору контрактників через фінансові стимули та адаптує військову логістику після українських ударів по аеродромах, складах і підприємствах військово-промислового комплексу. Це свідчить про те, що Росія розраховує не на коротку кампанію, а готується підтримувати високу інтенсивність бойових дій", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Олександр Кондратенко зауважує, водночас змінюється і українська стратегія. Україна дедалі частіше завдає ударів по військових об'єктах далеко в тилу Росії – аеродромах, підприємствах оборонної промисловості, нафтопереробних заводах, логістичних вузлах. Війна вже давно вийшла далеко за межі лінії фронту. Сторони намагаються не лише послабити одна одну безпосередньо на полі бою, а й підірвати можливості противника вести війну в довгостроковій перспективі.

"Чи означає це, що ми наближаємося до переговорів? Поки що я не бачу таких ознак. Історія воєн показує, що сторони часто посилюють військовий тиск саме перед можливими дипломатичними контактами, щоб покращити свої переговорні позиції. Але нинішні дії Росії швидше свідчать про готовність продовжувати війну, ніж про підготовку до її швидкого завершення. Тому сьогодні ми маємо говорити не просто про взаємне нарощування ударів. Ми спостерігаємо перехід війни у фазу стратегічного взаємного виснаження. Перемога дедалі більше залежить не лише від ситуації на окремих ділянках фронту, а від здатності кожної зі сторін підтримувати виробництво озброєнь, захищати критичну інфраструктуру, забезпечувати логістику та зберігати економічну й суспільну стійкість. Саме це, на мою думку, є головною особливістю нинішнього етапу війни", – зазначив експерт.

При цьому Олександр Кондратенко уточнює, якщо ж говорити про прогнози, то в короткостроковій перспективі, найближчими місяцями, я не очікую зниження інтенсивності бойових дій. Навпаки, ми, ймовірно, побачимо подальше нарощування комбінованих повітряних атак, взаємне збільшення далекобійних ударів і спроби обох сторін максимально послабити військову логістику та оборонно-промисловий потенціал противника.

"У середньостроковій перспективі багато залежатиме від двох факторів. Перший – чи зможе Росія й надалі підтримувати нинішні темпи виробництва озброєнь і комплектування армії. Другий – чи збереже Україна рівень міжнародної військової та фінансової підтримки. Саме баланс цих ресурсів значною мірою визначатиме подальшу динаміку війни. Якщо ж дивитися стратегічно, то я б уважно стежив не лише за ситуацією на фронті, а й за процесами всередині самої Росії. Якщо Кремль перейде до масштабної кампанії на кшталт "Отечество в опасности", тобто почне відкрито готувати суспільство до тривалої мобілізації ресурсів і пояснювати війну як екзистенційну боротьбу держави, це може стати важливим сигналом, що російське керівництво розраховує не на швидке завершення конфлікту, а на багаторічне протистояння. Водночас не менш важливим буде зовнішній фактор. Росія дедалі активніше спирається на військово-технічну співпрацю з партнерами. Ми бачимо підтримку з боку КНДР у вигляді боєприпасів і військової допомоги, Іран тривалий час відігравав важливу роль у розвитку безпілотних технологій, а Китай залишається критично важливим економічним партнером і постачальником продукції подвійного призначення. Те, наскільки довго Москва зможе зберігати або розширювати таку підтримку, істотно впливатиме на її здатність вести затяжну війну", – говорить Олександр Кондратенко.

Підсумовуючи він зазначає, ми звикли оцінювати війну за картою фронту, але сьогодні карту потрібно читати значно ширше: по тому, як працюють заводи, як поповнюються арсенали, як функціонує логістика, як мобілізуються людські ресурси і яких союзників здатна залучити кожна зі сторін. Саме там сьогодні формується результат цієї війни.

Лише путін може покласти край війні

Політолог, професор кафедри міжнародних відносин Державного університету "Київський авіаційний інститут" Максим Ялі зазначив, балістичні атаки на Київ є не ескалацією у війні з боку рф, а продовженням терористичної діяльності проти цивільного населення столиці та інших великих міст України з метою підірвати готовність українців до спротиву, користуючись тим, що в України зараз бракує ракетоперехоплювачів проти балістики.

"Збільшення кількості обстрілів столиці України також є відповіддю Кремля на 40-денний план президента Зеленського по примусу рф до мирних перемовин за рахунок збільшення кількості та якості ударів вглиб рф по НПЗ, по Москві, по військовим заводам майже по всій території рф", – зазначив політолог.

Максим Ялі уточнює, що він особисто не бачить реальних підстав до припинення війни найближчим часом, поки єдина людина, яка й розпочала цю війну і може так саме легко її зупинити в будь-який момент, віддавши відповідний приказ – президент путін – не прийме рішення про її завершення. А, судячи про заявам Кремля, він цього не бажає.

"І навіть окупація всієї території Донбасу є лише умовою Кремля для початку реальних перемовин. Хоча насправді його апетити не обмежуються Донецькою та Луганською областями", – констатував експерт.

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