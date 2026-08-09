Зеленський розкрив новий план Путіна: який небезпечний сценарій готує РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності закінчити війну та може готувати нові способи посилення тиску на Україну і Захід. За його словами, серед можливих кроків очільника Кремля може бути прихована мобілізація сотень тисяч росіян, ракетний тиск і психологічні операції.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в ефірі телемарафону сказав, що Кремль намагається знайти хоча б символічний військовий успіх, який дозволив би Путіну пояснити росіянам масштабні втрати.

"Путін не може поки що знайти перемогу в цій війні. Йому вона потрібна. Він її шукає за рахунок України", — заявив президент.

За словами Зеленського, російське керівництво може залучити до армії сотні тисяч людей без офіційного оголошення нової хвилі мобілізації. На його думку, для цього Москва здатна використовувати тіньові контракти та обмеження можливості громадян залишати країну.

Президент наголосив, що потенційне залучення великої кількості військових може бути спрямоване не лише на поповнення російських сил на фронті. Кремль також може використовувати сам факт мобілізації як інструмент психологічного тиску на Україну та європейські держави.

"Ми повинні визнавати і розуміти, що відбувається. Він думає про мобілізацію. Він думає, як свій народ обдурити. Тобто зробити масову мобілізацію, при цьому не оголосивши її. Зробити якісь тіньові контракти, блокувати кордони... Наші люди звикли, хоча це і болісно, але передусім буде впливати не тільки на нас, а на Європу. Для чого? Показати, що я мобілізую пів мільйона людей в осені. І ці пів мільйона не факт, що я буду використовувати тільки в Україні", – пояснив Зеленський.

Президент також заявив, що Росія може продовжити кібератаки, ракетний тиск і залякування, намагаючись впливати на ситуацію не лише військовими методами.

Окремо Зеленський наголосив, що Україна не має наміру погоджуватися на відмову від своїх територій. За його словами, вимоги Путіна та його підхід до переговорів зі США можуть змінюватися залежно від ситуації.

Президент зазначив, що Москва не демонструє готовності до кроків, які б означали реальне завершення війни. Зокрема, йдеться про припинення вогню та відмову від претензій на українські території. Зеленський зазначив, що навіть потенційна згода на територіальні поступки не гарантує, що Росія не відновить агресію в майбутньому.

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