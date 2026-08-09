Зеленский раскрыл новый план Путина: какой опасный сценарий готовит РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовность завершить войну и может готовить новые способы усиления давления на Украину и Запад. По его словам, среди возможных шагов главы Кремля может быть скрытая мобилизация сотен тысяч россиян, ракетное давление и психологические операции.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в эфире телемарафона сказал, что Кремль пытается найти хотя бы символический военный успех, позволяющий Путину объяснить россиянам масштабные потери.

"Путин не может пока найти победу в этой войне. Ему она нужна. Он ее ищет за счет Украины", — заявил президент.

По словам Зеленского, российское руководство может привлечь в армию сотни тысяч человек без официального оглашения новой волны мобилизации. По его мнению, для этого Москва способна использовать теневые контракты и ограничения возможности граждан покидать страну.

Президент подчеркнул, что потенциальное привлечение большого количества военных может быть направлено не только на пополнение российских сил на фронте. Кремль также может использовать сам факт мобилизации в качестве инструмента психологического давления на Украину и европейские государства.

"Мы должны признавать и понимать, что происходит. Он думает о мобилизации. Он думает, как свой народ обмануть. То есть сделать массовую мобилизацию, при этом не объявив ее. Сделать какие-то теневые контракты, блокировать границы... Наши люди привыкли, хотя это и болезненно, но, прежде всего, будет влиять не только на нас, а на Европу. Зачем? Показать, что я мобилизую полмиллиона человек осенью. И эти полмиллиона не факт, что я буду использовать только в Украине", – объяснил Зеленский.

Президент также заявил, что Россия может продолжить кибератаки, ракетное давление и устрашение, пытаясь влиять на ситуацию не только военными методами.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что Украина не намерена соглашаться на отказ от своих территорий. По его словам, требования Путина и его подход к переговорам с США могут изменяться в зависимости от ситуации.

Президент отметил, что Москва не демонстрирует готовности к шагам, которые означали бы реальное завершение войны. В частности, речь идет о прекращении огня и отказе от претензий на украинские территории. Зеленский отметил, что даже потенциальное согласие на территориальные уступки не гарантирует, что Россия не возобновит агрессию в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может использовать ядерное оружие против Украины. В Турции назвали одно условие.