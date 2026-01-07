У США зробили насторожуючий прогноз: по кому РФ може вдарити раніше за очікуваний термін

З ймовірністю Росія використовує приховані атаки на німецьку інфраструктуру для підготовки до потенційної війни з НАТО. Москва може стати значною загрозою для Північноатлантичного Альянсу швидше, ніж очікувалося, особливо у разі припинення вогню в Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Американські аналітики зазначили, посилаючись на дані німецької розвідки, що РФ уже проводить гібридні операції проти країн НАТО: зафіксовано приховані атаки на інфраструктуру Німеччини, яку Кремль вважає ключовим логістичним вузлом Альянсу. Ці дії спрямовані на дестабілізацію європейських країн через кібератаки та диверсії.

Поточні оцінки вказують на те, що путінський режим зможе досягти необхідного рівня озброєння та чисельності військ для прямого зіткнення з НАТО протягом наступних трьох років до 2029 року включно.

Експерти звертають увагу, що цей прогноз є актуальним навіть за умови затягування війни в Україні, проте будь-яке припинення вогню значно прискорить відновлення російських сил.

В ISW підсумовують, що заморожування війни в Україні дозволить Москві вивільнити бойові підрозділи, переозброїтися та перегрупуватись. Це створить умови, за яких Росія зможе загрожувати безпеці Альянсу набагато раніше, ніж прогнозували західні політики.

