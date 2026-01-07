logo_ukra

BTC/USD

92084

ETH/USD

3219.67

USD/UAH

42.56

EUR/UAH

49.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У США зробили насторожуючий прогноз: по кому РФ може вдарити раніше за очікуваний термін
commentss НОВИНИ Всі новини

У США зробили насторожуючий прогноз: по кому РФ може вдарити раніше за очікуваний термін

В ISW вважають, що Росія може загрожувати НАТО раніше за очікуваний термін

7 січня 2026, 13:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

З ймовірністю Росія використовує приховані атаки на німецьку інфраструктуру для підготовки до потенційної війни з НАТО. Москва може стати значною загрозою для Північноатлантичного Альянсу швидше, ніж очікувалося, особливо у разі припинення вогню в Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У США зробили насторожуючий прогноз: по кому РФ може вдарити раніше за очікуваний термін

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Американські аналітики зазначили, посилаючись на дані німецької розвідки, що РФ уже проводить гібридні операції проти країн НАТО: зафіксовано приховані атаки на інфраструктуру Німеччини, яку Кремль вважає ключовим логістичним вузлом Альянсу. Ці дії спрямовані на дестабілізацію європейських країн через кібератаки та диверсії.

Поточні оцінки вказують на те, що путінський режим зможе досягти необхідного рівня озброєння та чисельності військ для прямого зіткнення з НАТО протягом наступних трьох років до 2029 року включно.

Експерти звертають увагу, що цей прогноз є актуальним навіть за умови затягування війни в Україні, проте будь-яке припинення вогню значно прискорить відновлення російських сил.

В ISW підсумовують, що заморожування війни в Україні дозволить Москві вивільнити бойові підрозділи, переозброїтися та перегрупуватись. Це створить умови, за яких Росія зможе загрожувати безпеці Альянсу набагато раніше, ніж прогнозували західні політики.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на Заході розповіли, який жах чекає на Путіна, якщо Україна поступиться територією.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон, а також прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер підписали декларацію про наміри щодо створення багатонаціональних сил, які мають забезпечити дотримання режиму припинення вогню в Україні. Про це повідомляє видання The Telegraph, назвавши подію важливим прогресом.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-january-6-2026/
Теги:

Новини

Всі новини