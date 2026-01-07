logo

Война с Россией На Западе уже намекают, что единство лидеров Европы вокруг Украины не приблизит мир
НОВОСТИ

На Западе уже намекают, что единство лидеров Европы вокруг Украины не приблизит мир

В Париже подписана декларация о многонациональных силах, но ключевой вопрос защиты Украины остается открытым

7 января 2026, 07:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по созданию многонациональных сил, которые должны обеспечить соблюдение режима прекращения огня в Украине. Об этом сообщает издание The Telegraph, назвав произошедшее важным прогрессом.

На Западе уже намекают, что единство лидеров Европы вокруг Украины не приблизит мир

Парижская декларация. Фото: из открытых источников

По оценке газеты, впервые за более чем год украинские, европейские и американские представители "пели одну песню", демонстрируя согласие в вопросе будущего мирного урегулирования. Журналисты отмечают, что стороны приблизились к соглашению о безопасности, которое должно предотвратить новое нападение России после возможного прекращения огня.

Стармер, Макрон и Зеленский объявили о планах создания англо-французских сил безопасности, которые могут быть развернуты в Украине после остановки боевых действий. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что работа над протоколами безопасности "почти завершена" и они призваны исключить повторение войны.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что США согласились на "сильные юридически обязывающие гарантии безопасности" и американский механизм обеспечения стабильности. При этом Германия пообещала взять на себя ответственность за безопасность Украины и Европы в целом, но воздержалась от обещаний о размещении своих сил на территории страны.

В то же время The Telegraph подчеркивает, что конкретный механизм гарантий безопасности до сих пор не согласован. Лидеры упомянули лишь возможную роль США в мониторинге прекращения огня. Уиткофф, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что протоколы должны защитить Украину в случае новой атаки, но избежал деталей.

Издание напоминает, что именно четкие гарантии станут решающим фактором для Киева: без уверенности в защите Украина не пойдет на территориальные компромиссы. По мнению журналистов, в Париже проявились признаки восстановления западного единства, однако судьба мира по-прежнему зависит от конкретных решений, которые еще предстоит принять.

Читайте также на портале "Комментарии" — мир в Украине стал еще ближе: у Эрдогана сделали заявление после переговоров в Париже.




Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/01/06/ukraine-security-guarantee-paper-tiger-details-missing/
