На Заході вже натякають, що єдність лідерів Європи навколо України не наблизить мир

Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон, а також прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер підписали декларацію про наміри щодо створення багатонаціональних сил, які мають забезпечити дотримання режиму припинення вогню в Україні. Про це повідомляє видання The Telegraph, назвавши подію важливим прогресом.

За оцінкою газети, вперше за більш ніж рік українські, європейські та американські представники "співали одну пісню", демонструючи згоду щодо майбутнього мирного врегулювання. Журналісти зазначають, що сторони наблизилися до угоди про безпеку, яка має запобігти новому нападу Росії після можливого припинення вогню.

Стармер, Макрон та Зеленський оголосили про плани створення англо-французьких сил безпеки, які можуть бути розгорнуті в Україні після зупинення бойових дій. Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що роботу над протоколами безпеки "майже завершено" і вони мають виключити повторення війни.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також заявив, що США погодилися на "сильні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки" та американський механізм забезпечення стабільності. При цьому Німеччина пообіцяла взяти на себе відповідальність за безпеку України та Європи загалом, але утрималася від обіцянок щодо розміщення своїх сил на території країни.

Водночас The Telegraph наголошує, що конкретний механізм гарантій безпеки досі не узгоджений. Лідери згадали лише можливу роль США у моніторингу припинення вогню. Віткофф, відповідаючи на запитання журналістів, підтвердив, що протоколи мають захистити Україну у разі нової атаки, але уникнув деталей.

Видання нагадує, що саме чіткі гарантії стануть вирішальним чинником для Києва: без впевненості у захисті Україна не піде на територіальні компроміси. На думку журналістів, у Парижі виявилися ознаки відновлення західної єдності, проте доля світу, як і раніше, залежить від конкретних рішень, які ще належить ухвалити.

