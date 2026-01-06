На Западе рассказали, какой кошмар ждет Путина, если Украина уступит территорию

Даже в случае, если Украину вынудят пойти на территориальные уступки в рамках возможного мирного соглашения, Россия не сможет чувствовать себя в безопасности на захваченных землях. В тылу оккупационных сил уже действует масштабная сеть украинского подпольного сопротивления, готовая к долгой и изнурительной теневой войне. Об этом пишет The Telegraph.

Изданию удалось пообщаться с участниками движения "Атеш", которое работает на временно оккупированных территориях Украины, в Крыму и даже внутри самой России. Один из агентов — гражданский житель оккупированной Макеевки — рассказал, как неделями вел наблюдение за маршрутами российских патрулей и военной логистикой, прежде чем подорвать железнодорожное полотно, по которому перевозилось оружие для армии РФ.

По его словам, задача заключалась не в разовой диверсии, а в том, чтобы надолго вывести линию из строя и остановить движение. Подобные операции, утверждает агент, проводят не менее 2000 участников сети.

Движение "Атеш" возникло летом 2022 года и со временем эволюционировало от сбора информации к сложным диверсионным действиям – атакам на военные эшелоны, нефтебазы, объекты радиоэлектронной борьбы и вышки связи. В 2024 году российские власти признали организацию террористической, а ее участникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Тем не менее, по данным независимого мониторинга ACLED, именно "Атеш" стал ответственным более чем за половину всех зафиксированных диверсий на оккупированных территориях в 2025 году.

Представители движения открыто заявляют: возможное прекращение огня они рассматривают лишь как переход к новому этапу войны. В сеть сопротивления входят не только гражданские, но и российские военные — в том числе мобилизованные, которые передают данные Украине и действуют как двойные агенты.

В "Атеш" подчеркивают, что Кремль совершит фатальную ошибку, если сочтет оккупацию устойчивой. Подпольщики уверены: освобождение — вопрос времени, а сопротивление лишь набирает силу.

