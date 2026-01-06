На Заході розповіли, який кошмар чекає на Путіна, якщо Україна поступиться територією

Навіть у випадку, якщо Україну змусять піти на територіальні поступки в рамках можливої мирної угоди, Росія не зможе почуватися безпекою на захоплених землях. У тилу окупаційних сил уже діє масштабна мережа українського підпільного опору, готова до тривалої та виснажливої тіньової війни. Про це пише The Telegraph.

Видання вдалося поспілкуватися з учасниками руху "Атеш", який працює на тимчасово окупованих територіях України, у Криму та навіть усередині самої Росії. Один із агентів — громадянський житель окупованої Макіївки — розповів, як тижнями вів спостереження за маршрутами російських патрулів та військовою логістикою, перш ніж підірвати залізничне полотно, яким перевозилася зброя для армії РФ.

За його словами, завдання полягало не в разовій диверсії, а в тому, щоб надовго вивести лінію з ладу та зупинити рух. Подібні операції, стверджує агент, проводять щонайменше 2000 учасників мережі.

Рух "Атеш" виник улітку 2022 року і згодом еволюціонував від збору інформації до складних диверсійних дій – атак на військові ешелони, нафтобази, об'єкти радіоелектронної боротьби та вежі зв'язку. 2024 року російська влада визнала організацію терористичної, а її учасникам загрожує до 20 років позбавлення волі.

Проте, за даними незалежного моніторингу ACLED, саме "Атеш" став відповідальним за більш ніж половину всіх зафіксованих диверсій на окупованих територіях у 2025 році.

Представники руху відкрито заявляють: можливе припинення вогню розглядають лише як перехід до нового етапу війни. До мережі опору входять не лише цивільні, а й російські військові, зокрема мобілізовані, які передають дані Україні та діють як подвійні агенти.

В "Атеш" наголошують, що Кремль зробить фатальну помилку, якщо вважатиме за окупацію стійкою. Підпільники впевнені: звільнення — питання часу, а опір лише набирає сили.

