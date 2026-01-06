logo_ukra

На Заході розповіли, який кошмар чекає на Путіна, якщо Україна поступиться територією
На Заході розповіли, який кошмар чекає на Путіна, якщо Україна поступиться територією

The Telegraph розкриває масштаби таємної війни на окупованих територіях та в глибині Росії

6 січня 2026, 14:23
Автор:
Кравцев Сергей

Навіть у випадку, якщо Україну змусять піти на територіальні поступки в рамках можливої мирної угоди, Росія не зможе почуватися безпекою на захоплених землях. У тилу окупаційних сил уже діє масштабна мережа українського підпільного опору, готова до тривалої та виснажливої тіньової війни. Про це пише The Telegraph.

На Заході розповіли, який кошмар чекає на Путіна, якщо Україна поступиться територією

Видання вдалося поспілкуватися з учасниками руху "Атеш", який працює на тимчасово окупованих територіях України, у Криму та навіть усередині самої Росії. Один із агентів — громадянський житель окупованої Макіївки — розповів, як тижнями вів спостереження за маршрутами російських патрулів та військовою логістикою, перш ніж підірвати залізничне полотно, яким перевозилася зброя для армії РФ.

За його словами, завдання полягало не в разовій диверсії, а в тому, щоб надовго вивести лінію з ладу та зупинити рух. Подібні операції, стверджує агент, проводять щонайменше 2000 учасників мережі.

Рух "Атеш" виник улітку 2022 року і згодом еволюціонував від збору інформації до складних диверсійних дій – атак на військові ешелони, нафтобази, об'єкти радіоелектронної боротьби та вежі зв'язку. 2024 року російська влада визнала організацію терористичної, а її учасникам загрожує до 20 років позбавлення волі.

Проте, за даними незалежного моніторингу ACLED, саме "Атеш" став відповідальним за більш ніж половину всіх зафіксованих диверсій на окупованих територіях у 2025 році.

Представники руху відкрито заявляють: можливе припинення вогню розглядають лише як перехід до нового етапу війни. До мережі опору входять не лише цивільні, а й російські військові, зокрема мобілізовані, які передають дані Україні та діють як подвійні агенти.

В "Атеш" наголошують, що Кремль зробить фатальну помилку, якщо вважатиме за окупацію стійкою. Підпільники впевнені: звільнення — питання часу, а опір лише набирає сили.

Читайте також на порталі "Коментарі" – мирні переговори щодо України зупинилися: на Заході назвали головну причину.




