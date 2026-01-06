Мирные переговоры по Украине остановились: на Западе назвали главную причину

Прогресс международных переговоров по Украине, которые предстоят в Париже, оказался под вопросом из-за изменения внешнеполитических приоритетов США. Об этом сообщает британское издание The Independent.

Как отмечают журналисты, встреча союзников Украины во французской столице призвана разработать подходы к обеспечению безопасности нашего государства после возможного прекращения огня с Россией. В то же время, четких ожиданий от саммита пока нет, ведь внимание администрации США сместилось на события в Венесуэле, что может повлиять на уровень вовлеченности Вашингтона.

Еще до начала американской операции президент Франции Эммануэль Макрон демонстрировал осторожный оптимизм по поводу встречи так называемой "Коалиции желающих". За несколько месяцев ее участники анализировали сценарии сдерживания России в случае, если Москва согласится на прекращение боевых действий против Украины. Ожидается, что в Париже соберутся представители 35 стран, из них 27 – на уровне глав государств и правительств. Соединенные Штаты планировали делегировать специальных посланников президента Дональда Трампа – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Основная цель встречи – достижение практических договоренностей по пяти ключевым направлениям после завершения войны. Речь идет о механизмах контроля за соблюдением перемирия, дальнейшей поддержке Вооруженных сил Украины, возможном развертывании многонациональных сил на суше, море и в воздухе, четких обязательствах на случай новой агрессии РФ, а также долгосрочном оборонном сотрудничестве с Киевом.

Впрочем, как подчеркивает The Independent, остается открытым вопрос, удастся ли реализовать эти амбициозные планы в ближайшее время, учитывая, что президент США сосредоточен на последствиях решения по смене руководства в Венесуэле.

