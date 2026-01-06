Мирні переговори щодо України зупинилися: на Заході назвали головну причину

Прогрес міжнародних переговорів щодо України, які мають відбутися в Парижі, опинився під питанням через зміну зовнішньополітичних пріоритетів США. Про це повідомляє британське видання The Independent.

Як зазначають журналісти, зустріч союзників України у французькій столиці покликана напрацювати підходи до гарантування безпеки нашої держави після можливого припинення вогню з Росією. Водночас чітких очікувань від саміту наразі немає, адже увага адміністрації США змістилася на події у Венесуелі, що може вплинути на рівень залученості Вашингтона.

Ще до початку американської операції президент Франції Еммануель Макрон демонстрував обережний оптимізм щодо зустрічі так званої "Коаліції охочих". Упродовж кількох місяців її учасники аналізували сценарії стримування Росії у разі, якщо Москва погодиться на припинення бойових дій проти України. Очікується, що у Парижі зберуться представники 35 країн, з них 27 — на рівні глав держав і урядів. Сполучені Штати планували делегувати спеціальних посланців президента Дональда Трампа – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Основна мета зустрічі – досягнення практичних домовленостей за п’ятьма ключовими напрямами після завершення війни. Йдеться про механізми контролю за дотриманням перемир’я, подальшу підтримку Збройних сил України, можливе розгортання багатонаціональних сил на суші, морі та в повітрі, чіткі зобов’язання на випадок нової агресії РФ, а також довгострокову оборонну співпрацю з Києвом.

Втім, як підкреслює The Independent, наразі залишається відкритим питання, чи вдасться реалізувати ці амбітні плани найближчим часом, з огляду на те, що президент США зосереджений на наслідках рішення щодо зміни керівництва у Венесуелі.

