Главная Новости Общество Война с Россией В США сделали настораживающий прогноз: по ком РФ может ударить раньше ожидаемого срока
commentss НОВОСТИ Все новости

В США сделали настораживающий прогноз: по ком РФ может ударить раньше ожидаемого срока

В ISW считают, что Россия может грозить НАТО раньше ожидаемого срока

7 января 2026, 13:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

С большой вероятностью Россия использует скрытые атаки на немецкую инфраструктуру для подготовки к потенциальной войне с НАТО. Москва может стать значительной угрозой для Североатлантического Альянса быстрее, чем ожидалось, особенно в случае прекращения огня в Украине. как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В США сделали настораживающий прогноз: по ком РФ может ударить раньше ожидаемого срока

Кремль. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отметили, ссылаясь на данные немецкой разведки, что РФ уже проводит гибридные операции против стран НАТО: зафиксированы скрытые атаки на инфраструктуру Германии, которую Кремль считает ключевым логистическим узлом Альянса. Эти действия направлены на дестабилизацию европейских стран через кибератаки и диверсии.

Текущие оценки указывают на то, что путинский режим сможет достичь необходимого уровня вооружения и численности войск для прямого столкновения с НАТО в течение следующих трех лет, до 2029 года включительно.

Эксперты обращают внимание, что этот прогноз актуален даже при условии затягивания войны в Украине, однако любое прекращение огня значительно ускорит восстановление российских сил.

В ISW подытоживают, что замораживание войны в Украине позволит Москве высвободить боевые подразделения, перевооружиться и перегруппироваться. Это создаст условия, при которых Россия сможет угрожать безопасности Альянса гораздо раньше, чем прогнозировали западные политики.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе рассказали, какой кошмар ждет Путина, если Украина уступит территорию.

Также издание "Комментарии" сообщало – президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по созданию многонациональных сил, которые должны обеспечить соблюдение режима прекращения огня в Украине. Об этом сообщает издание The Telegraph, назвав произошедшее важным прогрессом.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-january-6-2026/
