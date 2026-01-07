В США сделали настораживающий прогноз: по ком РФ может ударить раньше ожидаемого срока

С большой вероятностью Россия использует скрытые атаки на немецкую инфраструктуру для подготовки к потенциальной войне с НАТО. Москва может стать значительной угрозой для Североатлантического Альянса быстрее, чем ожидалось, особенно в случае прекращения огня в Украине. как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Кремль. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отметили, ссылаясь на данные немецкой разведки, что РФ уже проводит гибридные операции против стран НАТО: зафиксированы скрытые атаки на инфраструктуру Германии, которую Кремль считает ключевым логистическим узлом Альянса. Эти действия направлены на дестабилизацию европейских стран через кибератаки и диверсии.

Текущие оценки указывают на то, что путинский режим сможет достичь необходимого уровня вооружения и численности войск для прямого столкновения с НАТО в течение следующих трех лет, до 2029 года включительно.

Эксперты обращают внимание, что этот прогноз актуален даже при условии затягивания войны в Украине, однако любое прекращение огня значительно ускорит восстановление российских сил.

В ISW подытоживают, что замораживание войны в Украине позволит Москве высвободить боевые подразделения, перевооружиться и перегруппироваться. Это создаст условия, при которых Россия сможет угрожать безопасности Альянса гораздо раньше, чем прогнозировали западные политики.

