У США підтверджують, що Покровськ упав, але є важливий нюанс, чому Путіну радіти не варто

Російські війська, ймовірно, повністю захопили Покровськ, проте не змогли розвинути успіху і просунутися далі. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Американські аналітики зазначають, що з 28 січня 2025 року не фіксували присутності українських сил у місті, що вказує на його остаточний перехід під контроль РФ останніми тижнями. Кампанія із захоплення Покровська, де до війни проживали близько 60 тисяч осіб, тривала майже два роки. Наступ почався після взяття Авдіївки у лютому 2024-го, а вже навесні російські війська перейшли до лобових штурмів.

Незважаючи на заяви Міноборони РФ та начальника Генштабу Валерія Герасимова про "ключове значення" міста для захоплення всієї Донецької області, стратегічного прориву не сталося. Президент Володимир Путін стверджував, що Покровськ "відкрив" нові напрями наступу, проте російські сили не змогли суттєво просунутися ні на захід, ні на північний захід. Навіть сусіднє село Гришине, розташоване лише за два кілометри, досі не взято.

У ISW наголошують: падіння Покровська не означає швидкого захоплення так званого "кріпосного поясу" — лінії потужно укріплених міст, включаючи Краматорськ та Слов'янськ. Затяжна та дорога операція показала обмежені можливості армії РФ і поставила під сумнів заяви Кремля про швидке та неминуче просування на Донбасі.

У ході цього звіту аналітики зазначили, що Росія, як і раніше, не зацікавлена в реальних мирних переговорах і готується до довгої війни проти України.

