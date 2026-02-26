Что изменилось: в США рассказали, готов ли Кремль к реальным переговорам о прекращении войны

Россия, как и прежде, не заинтересована в реальных мирных переговорах и готовится к долгой войне против Украины. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), основанном на данных инсайдеров из российских властных кругов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Источник, близкий к МИД РФ, сообщил оппозиционному изданию Verstka, что позиция Москвы "вообще не изменилась" и Россия по-прежнему намерена добиться всех заявленных целей. В Кремле, по данным собеседников, считают неразрешимыми ключевые разногласия – в частности, требование признания аннексированных территорий и запрета на присутствие сил НАТО в Украине.

Близкие к партии Единая Россия политтехнологи утверждают, что к выборам в Госдуму в сентябре 2026 года готовится отдельная "военная повестка". Внутри партии, по их словам, никто всерьез не ожидает завершения войны, поэтому сценарии быстрой политической перестройки даже не рассматриваются.

Кроме того, Кремль, как отмечают источники, сознательно затягивает переговорный процесс. Формально участвуя в диалоге, Москва использует его как инструмент сдерживания нежелательной эскалации и выигрыша времени для улучшения позиций на фронте.

В ISW подчеркивают: Россия стремится не к компромиссу, а к военным достижениям, а переговоры рассматривает лишь как тактический ресурс.

