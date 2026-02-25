Удастся ли решить вопрос территорий завтра в Женеве: прямой ответ Зеленского

Рубрики
Президент Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от очередного раунда переговоров в Женеве по завершению войны. В частности, он не считает, что завтра удастся решить проблемный вопрос территорий. Как сообщает портал "Комментарии", об этом украинский лидер отметил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Он подчеркнул, что вместе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым на встречу отправилась экономическая группа.
Президент отметил, что трудности сейчас не связаны с военной составляющей. По словам Зеленского, он вчера поднимал этот вопрос с западными партнерами. Генералы на трехстороннем уровне, генералы из Украины, США и России говорили, как осуществлять мониторинг прекращения огня, когда это наступит. Однако вопрос до сих пор во взвешенном состоянии из-за отсутствия политической воли у Москвы. Потому этот вопрос будет снова подниматься с американцами, а также с россиянами уже в марте, если такая встреча состоится.
По словам президента, также в повестке дня будет вопрос обмена пленными.
