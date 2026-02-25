Удастся ли решить вопрос территорий завтра в Женеве: прямой ответ Зеленского

Президент Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от очередного раунда переговоров в Женеве по завершению войны. В частности, он не считает, что завтра удастся решить проблемный вопрос территорий. Как сообщает портал "Комментарии", об этом украинский лидер отметил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Завтра состоится двусторонняя встреча между украинской и американской стороной. Они подготовят экономические документы. Параллельно мы работаем над 20-пунктным планом, гарантиями безопасности и пакетом процветания", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что вместе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым на встречу отправилась экономическая группа.

"В ходе диалога они поднимут все вопросы, и последовательность того, как остановить войну", — сообщил Зеленский и добавил, что американцы стремятся остановить войну как можно скорее.

Президент отметил, что трудности сейчас не связаны с военной составляющей. По словам Зеленского, он вчера поднимал этот вопрос с западными партнерами. Генералы на трехстороннем уровне, генералы из Украины, США и России говорили, как осуществлять мониторинг прекращения огня, когда это наступит. Однако вопрос до сих пор во взвешенном состоянии из-за отсутствия политической воли у Москвы. Потому этот вопрос будет снова подниматься с американцами, а также с россиянами уже в марте, если такая встреча состоится.

По словам президента, также в повестке дня будет вопрос обмена пленными.

"Вот где мы находимся, но я не уверен, что завтра у нас будет именно результат относительно земли, в частности, относительно территорий. Потому что этот вопрос, я повторяю снова и снова, — этот вопрос, по моему мнению, должен выноситься на уровень лидеров", — отметил Зеленский.

